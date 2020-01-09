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比拚經濟！補教名師公開「台灣20年薪資變化」　小英成績大勝國民黨

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記者黃君瀚／綜合報導

「如果你家裡長輩還想支持國民黨，你可以跟他說：就是因為國民黨執政才害你沒有發大財。如果你身邊還有35歲以下的年輕人想支持國民黨，你可以問他：還記得22K嗎？」數學補教老師在臉書分享台灣這20年實質薪資變化圖，指控馬朝經濟表現最差，蔡英文最好，呼籲支持者根本不該對韓國瑜有錯誤期待。

王希8日下午在臉書發文，用拼經濟角度來看近幾任台灣總統的表現，「國民黨都是絕對不能支持的政黨」。他說，實在搞不懂怎麼還會有人相信「國民黨比較會拼經濟」這種都市傳說，事實上馬英九執政期間，台灣實質薪資跌入了谷底，表現比陳水扁執政還差，到了蔡英文上任後才又攀向新高。

王希表示，數據當然會受到2008年金融海嘯的大環境影響，但真正造成台灣青年低薪的兇手，正是馬政府2009年提出的22K政策，讓大學畢業生起薪腰斬，廣泛一點說現今35歲以下的年輕人多少都受到影響，而這些人根本不該再支持國民黨，遑論相信國民黨執政能發大財？

▲▼蔡英文5日南下競選行程。（圖／記者黃國霖攝）

▲總統蔡英文日前造勢時自信表示，不管比專業還是比成績，「我們團隊都超越633團隊！」（圖／記者黃國霖攝）

「更別說其他指標，如台灣股市近年新低點出現在馬英九任內，房價所得比則在2012年突破8倍，來到歷史新高。」他說，再明顯不過的事實是，馬英九執政下的台灣經濟遠輸給蔡英文時期，所以不用幻想韓國瑜比馬更強，畢竟他團隊中就有不少馬朝成員，而韓簽了一堆MOU但執行率相當低，「說韓國瑜很會拼經濟，你真的敢信？」

文章貼出後，不少網友深表認同，「22k受害者+1」、「到底哪一個黨讓台灣薪資倒退數十年」、「這對35以上軍公教沒轍。但我支持你的論點」、「若你在乎經濟發展，看這篇就一目瞭然了吧」、「國民黨是最不會拼經濟的政黨」。

不過也有些人持相反意見，「那時候金融海嘯欸......這樣牽拖有點不公平」、「那是因為結構性失業愈來愈嚴重造成的薪資貧富不均，大部份人對收入的觀感，跟勞動部統計的資訊會有明顯落差。」

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