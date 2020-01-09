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修女伸手向教宗索吻　方濟各開條件「別咬我就可以」　

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▲▼方濟各在達成協議後，完成修女索吻的請求。（圖／路透）

▲方濟各在達成協議後，完成修女索吻的請求。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

繼跨年夜發生「打手」事件後，義裔阿根廷籍天主教宗方濟各（Pope Francis）在8日出席接見活動時，與1位信徒的互動又引發熱議。在接見活動開始後，有1位修女伸出雙手想要吸引注意力，並熱情地索吻，方濟各一開始先是答應，但隨後卻提出要求表示，「我可以給妳一個吻，但妳要保持鎮定，不可以咬人。」

方濟各高齡83歲，在2013年3月13日獲選為教宗，成為首位出身於拉丁美洲與耶穌會的教宗，也是繼額我略三世後首位非歐洲出身的教宗，對外形象仁慈和善，《時代》還曾經稱讚他是「人民的教宗」，擁抱貧困與生病的教徒。

教宗在每周三都會公開接見各地天主教徒及訪客，入場門票均為免費提供。

在8日的接見活動上，方濟各見到1名修女熱情地想要求吻，起初先是保持距離，隨後與修女約定，只要不咬人，就可以答應親吻，這個條件馬上被接受，之後他也面帶微笑，繼續與其他信徒握手和打招呼。

▲▼教宗方濟各在跨年夜被亞裔女暴力拉手。（圖／路透）

▲教宗方濟各在跨年夜被亞裔女暴力拉手。（圖／路透）

方濟各在跨年夜前往聖伯多祿廣場（St.Peter's Square），和信眾握手祝福，卻遭到1位亞裔大嬸抓住手腕強扯，使得他本能反應出手拍打，事後發表聲明為不良的行為致歉，並呼籲反對對女性的任何暴力。

一開始輿論多數在批評方濟各，但之後也有人認為是大嬸不對在先，不用為了其他人做出脫序行為而致歉。

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