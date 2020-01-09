彭斯：蘇萊曼尼死後「美國人更安全」　川普政府伊朗政策不變

▲ 彭斯指出，蘇萊曼尼之死讓美國人更安全。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗8日為死去的革命衛隊精銳聖城軍將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）報仇，空襲伊拉克美軍基地，引發外界對美伊衝突加劇的憂慮。美國副總統彭斯（Mike Pence）美東時間8日對此表示，他確信美國人在蘇萊曼尼死後「更加安全了」。

彭斯8日接受CBS採訪時說明，「所有駐紮中東士兵身邊的人們都很擔心。我們現在安全了嗎？我相信，我們今天比川普總統命令美軍消滅蘇萊曼尼以前更加安全。有人可能會說，除掉蘇萊曼尼就像拿球棒去捅虎頭蜂蜂窩，而伊朗的代理人及組織就是虎頭蜂。你相信他們不會危害美國人嗎？」

彭斯進一步說明，「我們現在面臨的挑戰是，蘇萊曼尼實際上是伊朗支持的民兵組織在伊朗北部的主要領導人，在敘利亞也有影響力，但我們透過對民兵基地發動的5次空襲發出非常明確的訊息——我們不會容忍暴力。」

.@NorahODonnell: "So what is the strategy in Iran? And is regime change the ultimate strategy?"



Vice Pres. Mike Pence: "We don't seek regime change in Iran, but we want to see the regime change its behavior." https://t.co/YmPIoU8JLK pic.twitter.com/vC5PklmgRo — CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 8, 2020

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）此前表示，空襲美軍基地的行動賞了美國一記耳光。彭斯對此則表示，「由於川普總統的領導能力和美軍過去幾周表現出非凡勇敢的精神，美國人民今晚可以安心休息了。儘管昨天發生飛彈襲擊，但在我國軍事人員的專業和準備之下，沒有美國人或伊拉克人傷亡。我們到今天下午為止接收到的消息是，伊朗有意退讓。」

彭斯指出，伊朗20多年來一直都是全世界頭號支持恐怖主義的國家，將堅持川普上任初期以來的對伊朗政策，並不尋求伊朗政權更替，但希望看到伊朗政權改變其行為。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。