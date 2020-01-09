快訊／中美下周簽署第一階段協議！　劉鶴13-15日率隊訪華盛頓

▲中美貿易磋商。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

大陸商務部新聞發言人高峰今（9）日下午於例行記者會上透露，應美方邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於本月13日－15日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段經貿協議。

中國駐美國大使崔天凱8日晚上表示，互利共贏始終是中美經貿合作的本質，只要雙方牢牢把握兩國人民的根本利益，尊重彼此尊嚴、主權、核心利益，就沒有克服不了的困難。

他也表示，過去40多年來，中美關係從不缺少風雨和艱險，而兩國關係真正的韌性在於雙方能夠直接面對挑戰，不斷克服困難、解決問題。希望新一年中美關係堅持正確的方向，沿著健康穩定的軌道向前發展。

▲劉鶴先前曾見美國總統川普。（圖／路透）

美國總統川普去年12月31日就率先在推特宣布，他將在15日與中國簽署內容非常廣泛且全面的第一階段貿易協議，而儀式將在白宮舉辦，中方會派出高層官員代表出席。

大陸官媒《環球時報》總編胡錫進7日也在推特透露，「根據我所知道的，中國正積極準備和美國簽訂第一階段協議」。英文版環時商業報稍早也曾報導，中美磋商持續在進行中，中美第一階段協議即將完成，可能在下周會舉行簽約儀式。

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