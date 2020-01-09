伊朗發射導彈「賞美國一巴掌」　還有13個報復行動

▲伊朗「聖城軍」領袖蘇雷曼尼遭美軍空襲而亡，引起伊朗全國憤慨，誓言要對美國復仇。（圖／路透）

實習記者謝汶穎／綜合報導

伊朗在8日對美國駐伊拉克2個軍事基地發射導彈，造成80名美國人身亡，事後川普在推特表示「一切安好」，僅造成少數損傷。伊朗國防部部長哈塔米（Amir Hatami）則表示，伊朗給了美國一個極大的教訓，且正在準備進行新的一次打擊。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，針對美國基地的攻擊可能只是剛開始而已，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）特種部隊聖城軍（Quds Force）司令蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）在3日遭美國無人機擊殺，使兩國關係惡化到巔峰。

▲美國總統川普針對伊朗空襲發表談話。（圖／路透）

伊朗將美國行動視為一種恐怖攻擊，並在8日針對美駐伊拉克2個基地發射22枚地對地導彈進行報復，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）也表示，「這是我們賞給美國的一巴掌。」並強調美國應從該地區全面撤軍。

BBC中東事務編輯鮑恩（Romi Baum）表示，伊朗現在已經完成這階段的自衛和報復，但伊朗蘇萊曼尼支持者是否滿足，以及美國的下一步仍有待觀察。伊朗國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）表示，伊朗還有13個報復行動，「且每一個行動都會造成一場惡夢。」

川普先前對8日的襲擊表示「一切都很好」，且準備對伊朗實施懲罰性經濟制裁，同時呼籲中國、俄羅斯、英國等國放棄2015年簽署的核協議，擬定新的協議，加強實施對伊朗的制裁。