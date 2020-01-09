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高恩棄保潛逃黎巴嫩…親自召開記者會　控訴日本檢方侵犯人權

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▲▼日產前董事長高恩棄保潛逃後，於黎巴嫩貝魯特召開記者會。（圖／路透）

▲日產前董事長高恩棄保潛逃後，於黎巴嫩貝魯特召開記者會。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

從日本棄保潛逃返回黎巴嫩的日產前董事長高恩（Carlos Ghosn），8日在黎巴嫩首都貝魯特首度召開記者會，批評日本司法制度侵犯基本人權，聲稱他若不潛逃就會「死在日本」。

高恩擁有黎巴嫩和法國國籍，先前因財務不當罪名，於2018年11月在日本被捕，隨後法院裁定交保後審，但他卻於2019年12月底潛逃出境，目前藏匿在黎巴嫩貝魯特。

先前傳出，高恩可能在12月29日下午離開東京都港區住所，並在2名男子協助下搭乘新幹線列車前往大阪，疑似藏匿在大型音樂器材箱內、搭乘私人噴射機潛逃出境，並於30日抵達黎巴嫩。

高恩在記者會上沒有詳細說明潛逃細節，但強調他並非逃避法律制裁，而是逃離不公正審判。高恩指出，自己被長時間單獨監禁，並且在沒有律師在場的情況下長時間審問，違反最基本人權。高恩同時否認有任何不法行為，強調自己希望能夠洗刷污名。

黎巴嫩政府並未發表任何意見，暫時不清楚他們是否會傳喚高恩，或是將他引渡至日本受審；日本與黎巴嫩並未簽署引渡條約，國際刑事組織發表的通緝令中，也沒有要求日本政府拘捕高恩。

高恩召開記者會後，東京檢方發表聲明回應說，高恩可能以違法方式逃離日本，而他的發言無法證明他的行為正當性。東京檢方強調，已經搜集到足夠證據，高恩被定罪的可能性很高。

高恩2018年11月19日因為在有價證券報告書中短報薪資，涉嫌挪用公款進行個人投資，涉犯重大經濟犯罪，遭東京地方檢查廳特搜部約談後逮捕，直到2019年3月獲保釋前，共被羈押108天。

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