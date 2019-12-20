贈票／「法老王的黃金寶藏特展」　2020神秘開展　

活動小組／活動報導

超夯展覽來台灣囉！最具話題性的古埃及文物藝術展《圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展》，將於2020年1月在國立中正紀念堂盛大登場！展場除了重現法老王古墓外，更從墓室出土的5000件文物中，精選500件擬真重現。現在只要下載新聞雲App，參加活動就抽入場門票！

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圖坦卡門自1922年被考古學者於埃及古墓密室內發掘，各種詛咒和傳說不脛而走，甚至有多起考古及探險團隊離奇逝世，而被媒體大肆報導，除了讓這位最年輕的法老王更添神秘外，也成為國際間爭相討論的話題。本次展出知名的黃金面具、戰鬥馬車、國王座椅、及絕美埃及皇后娜芙蒂蒂頭像等，皆是埃及文史迷敲碗期待的展件，展區也將開箱法老王的黃金棺槨，部分展件更可讓民眾近距離觀賞其精緻的雕紋細節，展覽還規劃了多元的展區互動，重現千年古墓的神秘氛圍。現在就參加活動抽票去！

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【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間活動選項，即可進入活動頁面；立馬點選「 點我抽法老王的黃金寶藏特展門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：

請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間：12月20日至12月24日2359止。

◎得獎獎項：《法老王的黃金寶藏特展》門票。

一人限領一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式：填寫報名資料即有抽獎資格，活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~