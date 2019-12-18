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贈票／「扭蛋星球開麥拉」聯名特展　12月底盛大開展

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲App贈票活動使用。

活動小組／活動報導

各位扭蛋星人們，扭蛋星球又來了！這一次要帶各位扭蛋星人一起拍電影！新奇有趣的片場，有各式各樣極具創意的導演群，也特別邀請了「三麗鷗家族」的全明星蒞臨扭蛋星球，絕對是空前絕後的精彩鉅獻！現場還有大家最愛的扭蛋星光大道，豐富的商品加上近百台扭蛋機，讓你一次扭個夠！多款獨家限定商品只有這次活動才有，現在只要下載新聞雲App，限時搶抽「扭蛋星球開麥拉」聯名特展門票！

>>>>>下載新聞雲App限時抽「扭蛋星球開麥拉」門票<<<<<
展覽將帶領大家進入「扭蛋星球開麥拉」的片場，親身體驗「三麗鷗」大明星們與扭蛋星球大導演們在片場的拍攝過程及精采花絮，片場入口還有熱門聯名電影海報，及知名搞怪導演在片場中執導的側拍畫面，可愛指數破表，粉絲們絕對不可錯過！快來參加活動，一起感受扭蛋星球的無敵魅力！除了各式各樣的片場可以參觀，還增設「神祕52新片預告區」，一雙令人不寒而慄的瞳孔、沈重的呼吸聲，及震耳欲聾的吼聲，瀰漫著一股不尋常的氣氛，究竟在導演們的惡搞創意中，還有什麼令人意想不到的電影大作呢？快來朝聖從未曝光過的大作！先來看看片場介紹吧！

▲App贈票活動使用。

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「青春與你共行」拍攝片場
中文片名：青春與你共行
英文片名：SANRIO CHARACTERS x Toripitals
演員：酷企鵝．橘子熱帶水果鳥
導演：哈密瓜熱帶水果鳥
簡介：
「青春是每個人心中最深刻的回憶，夢想與你共行！」
邀你一起重回曾經美好的校園記憶，回憶浪漫熱血，陪著我們走過酸甜人生，當男孩「酷企鵝」遇上了女孩「熱帶水果鳥橘子」，一場熱血青春的回憶，讓我們重回年少瘋狂，一起感動回味。

▲App贈票活動使用。

「後宮盆惱傳」拍攝片場
中文片名：後宮盆惱傳
英文片名：SANRIO CHARACTERS x盆惱
演員：凱蒂貓、美樂蒂、黑松盆惱、野莓盆惱
導演：山紅葉盆惱
簡介：
「一起來矯情！」
紅透古今中外的宮廷穿越劇一直是熱門電影題材。這次由「山紅葉盆惱導演」執導的「後宮盆惱傳」特別找來了「凱蒂貓」與「美樂蒂」兩位巨星領銜主演，來自現代的美樂蒂經歷了一場意外穿梭，醒來後竟然穿越到了古代的盆惱王朝世界中……，究竟會發生什麼曲折離奇的故事呢？快換上龍袍，由您來當皇帝果斷選擇！

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「太自由十八蛋黃銅」拍攝片場
中文片名：太自由十八蛋黃銅
英文片名：GUDETAMA x JIYUSUGIRUMEGAM
演員：蛋黃哥．太自由女神
導演：太自由女神
簡介：
「在下絕世武功高手在此！賜討教幾招幾招！」
蛋黃哥和太自由女神獲得了武林寶典「太自由心經」，「太極蛋房」也成為了最神祕的練功房，蛋黃哥化身「十八蛋黃銅人」等你來挑戰，而太自由女神靈活輕巧的「下腰87迷蹤身法」獨步武林，想打通任督二脈的勇者們！趕快跟著蛋黃哥還有還有太自由女神拜師學藝吧！

▲App贈票活動使用。

「摩艾聖代SWEET WARS」拍攝片場
中文片名：摩艾聖代SWEET WARS
英文片名：SANRIO CHARACTERS xMoai a la mode
演員：布丁狗．KIKILALA．摩艾聖代家族
導演：摩艾布丁
簡介：
「Mayday! Mayday !地球甜點自由保衛戰！需要支援！」
傳說中甜度戰鬥力爆表的摩艾聖代族，帶著一群力量強大、嗜「甜」如命的第七軍團，企圖剷除地球上的所有的甜點。面對這場捍衛地球甜點之戰，誰能成功獲勝？子民們！快團結起來，來展區捍衛地球甜點吧！

▲App贈票活動使用。

「豪情戽斗鎮」拍攝片場
中文片名：豪情戽斗鎮
英文片名：SANRIO CHARACTERS xSHAKUREPLANET
演員：三麗鷗家族．戽斗星球全明星
導演：戽斗兔大導演
簡介：
「混亂主宰，爆吃新章！」
三麗鷗的巨星們，度過「戽斗西部沙漠」來到「豪情戽斗鎮」。黃昏酒吧裡，有可愛的「布丁狗」酒保跟古信仰的紅番部落戽斗星球的人民，熱情歡迎您來到小鎮，這群三麗鷗冒險家，會遇上怎樣的西部冒險故事呢？讓我們一同進入拍攝片場，解開謎團吧！

【活動方式】
◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

新聞雲APP

 ◎步驟2：
開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間活動選項，即可進入活動頁面；立馬點選「 點我抽扭蛋星球開麥拉門票」，填留資料，馬上行動！
◎步驟3：
請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】
◎活動時間：12月18日至12月22日2359止。
◎得獎獎項：《扭蛋星球開麥拉》門票。
一人限領一組〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式：填寫報名資料即有抽獎資格，活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。
主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。
若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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