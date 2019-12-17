贈票／快來朝聖「浮世繪」特展　藝術氣質秒飆升

活動小組／活動報導

2020年「江戶風華-五大浮世絵師展」將在中正紀念堂盛大開展，「浮世」源自佛教，即「塵世、俗世」的意思。「浮世繪」是以幕府所在地江戶做為製作中心。從江戶所發展出的民間版畫，繪畫風格與內容豐富多變，大部分為描繪社會百態與風俗民情，在當時它可以是教科書，同時也是廣告和新聞媒體。快下載新聞雲App，搶抽門票去！

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本展覽精選五大繪師共146件經典版畫作品展出，五大繪師以活躍於江戶中期，以《富嶽三十六景》聞名全球的國寶級巨匠葛飾北齋為首，另外四位繪師分別為：擅於體現女性魅力的美人畫泰斗喜多川歌麿；活躍於浮世繪黃金時期，擅長役者繪且充滿神秘個人色彩的東州齋寫樂；細膩刻畫江戶風光，畫作充滿詩意的歌川廣重；用色大膽並以武者和妖怪題材諷刺政權的武者繪大師歌川國芳。快參加活動，搶抽入場門票！

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▲ 以「美人繪泰斗」喜多川歌麿最為出名。喜多川歌麿創立「大首繪」(即為上半身特寫的畫作)，以細膩的方式描繪美人的表情與姿態。（圖／©Nakau Collection※）

▲ 東洲齋寫樂擅長描繪出演員戲劇化的神情與心理狀態。（圖／©Nakau Collection※）

《江戶風華-五大浮世絵師展》

展覽日期：2020.01.18(六)~2020.04.19(日)

展覽地點：國立中正紀念堂一展廳

展覽時間：10:00~18:00 (17:30停止售票及入場，除夕、大年初一休館、二二八休館)

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間活動選項，即可進入活動頁面；立馬點選「 點我抽浮世繪門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：

請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間：12月17日至12月20日2359止。

◎得獎獎項：《浮世繪門票》門票。

一人限領一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式：填寫報名資料即有抽獎資格，活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~