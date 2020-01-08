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陳樹菊挺韓遭攻擊…韓國瑜批網軍「人格卑劣」：一堆人不知道自己在做什麼

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▲▼韓國瑜新北輔選行程。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

過去做公益感動眾人的賣菜嬤陳樹菊，日前表達力挺韓國瑜當選，結果遭網友毒舌批評「老人智力一向不足，別為難她」。對此，國民黨總統候選人韓國瑜表示，這些網軍水準實在太差了，為什麼支持他的人就要被攻擊？相信這點廣大人民是不會接受的。

韓國瑜8日接受《新聞深喉嚨》專訪，被問到陳樹菊因為挺韓而被網軍黑，他表示，這些網軍大概就是拿錢辦事，水準奇差無比，實在太差了，說實在這也是台灣人民的悲哀，「怎麼會有這些人，拿錢辦事當網軍呢？甚至還樂此不疲？」難道只要不順眼就可以傷害、政治立場不同就可以攻擊嗎？這不是台灣民主主流價值。

韓國瑜說，陳樹菊是個充滿愛心、賺錢幫助窮苦民眾的人，且一生沒有婚嫁，一個人專注在廟裡吃齋唸佛，對方鼓勵他要做一個「無私、無我、無力」的人，但這不見得是針對他，而是誰當總統都應該要這樣，每一個總統都應該要記得，一心為著老百姓。

韓國瑜提到，為什麼陳樹菊肯定他，結果被攻擊？相信廣大人民是不會接受這種事情的！這種網軍水準之差、人格卑劣，很多網軍自己都不知道在做什麼，就躲在鍵盤後面發稿，也不了解人家養成教育、一生做什麼事情。

主持人王又正則表示，所以支持韓國瑜很辛苦，必須被霸凌、抹黑，且還不能反擊，因為「愛與包容」做不夠的話，就會再被罵。

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