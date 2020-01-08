陳菊站台鍾佳濱車隊掃街衝刺　海外33國客家人助選團到場力挺

▲屏北地區立委候選人鍾佳濱8日早上在內埔鄉車隊掃街衝刺，陳菊與海外客家助選團到場力挺 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

總統府秘書長陳菊在大選倒數3天特地南下屏東為立委鍾佳濱助陣，並由立委鍾孔炤、內埔鄉長鍾慶鎮及全球海外台灣客家助選團總召集人林敬賢等人陪同車隊掃街，呼籲民眾踴躍投票，讓鍾佳濱在國會成為持續推動改革、捍衛台灣的力量。

▲▼鍾佳濱8日內埔車隊遊行，海外客家助選團到場力挺。



陳菊與鍾佳濱在內埔展開車隊遊行，沿途受到民眾熱烈歡迎。陳菊提到鍾佳濱是民進黨用心栽培的優秀子弟，與小英總統都是客家人，她呼籲客家大團結1月11日一定回家投票，立委鍾佳濱一票，總統蔡英文一票。

林敬賢等人則在車隊出發前到場力挺，他率海外33國台灣客家人回國，以實際行動支持，號召客家鄉親支持捍衛客家權益、護國保台的力量在國會過半，讓蔡英文總統、鍾佳濱立委能夠高票連任。

鍾佳濱感謝陳菊自黨外時期為台灣民主的奮鬥，呼籲年輕人返鄉投票，捍衛民主，他也向遠道而來的海外客家助選團致謝，用行動守護台灣。

在內埔車隊掃街後，下午鍾佳濱趕往長治由鄉長古佳川、縣議員吳亮慶等人陪同車隊遊行，晚上再回到屏東市大武里、永安里徒步掃街，把握最後3天時間衝刺，展現奮戰到底的精神。鍾佳濱沿途號召民眾回家投票，為了下一代，讓民主進步黨繼續執政、繼續在國會過半，讓真正能推動改革的力量延續。

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