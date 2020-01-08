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三星2019第四季營運利潤下滑34%　但優於分析師預期

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▲▼三星集團和沙烏地阿拉伯合作案。（圖／路透）

▲三星電子去年第四季獲利下滑，但優於分析師預期。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

據華爾街日報報導，最近全球半導體銷售的持續下滑給三星電子（Samsung Electronics Co.）的利潤蒙上陰影，預計2019年第四季的營運利潤下滑34%。

三星電子是全球第一大智慧型手機和儲存晶片生產商，2019年最後一季公司營運利潤預估為7.1兆韓元（合61億美元），低於上年同期的10.8兆韓元。這一預期優於標普全球市場（S&P Global Market Intelligence）調查的分析師預期（6.5兆韓元）。

三星電子預估，去年最後一季營收會與前年同期的59兆韓元基本持平。

分析師稱，2020年5G覆蓋範圍將進一步擴大，將給三星電子帶來提振。2019年支援5G的三星Galaxy智慧型手機發貨量超過670萬支，超過該公司先前預期的400萬支，佔去年全球5G手機出貨量的一半以上。

▲▼三星摺疊機Galaxy Fold媒體鑑賞會。（圖／記者黃克翔攝）

▲三星高端智慧型手機。（圖／記者黃克翔攝）

不過這些手機許多都是在韓國本土市場銷售的，當地消費者對5G褒貶不一，而營運商為了吸引用戶提供優惠方案。相對於三星電子全年大約3億支的手機出貨量，5G手機銷量只佔很少一部分。

針對存儲晶片市場何時回暖，以提振三星電子的利潤，分析師看法不一，不過越來越多人相信從今年開始這一市場很快會有反彈。韓國金融服務機構Eugene Investment & Securities的分析師李承佑表示，今年的晶片銷售將會好轉，這一點可從企業存儲晶片庫存正在減少中看出來。

分析師指出，除晶片業務外，中低價位智慧型手機銷售疲乏以及顯示面板價格下跌，似乎也影響了三星的業績

但與晶片銷售相比，預估這些因素對利潤影響較小，高端智慧型手機銷售將上升。李承佑表示，往年三星電子在第四季的手機銷售都會較疲軟，這個季度因公司會加大營銷力度，導致成本上升。
 

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