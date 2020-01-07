虛擬鍵盤成真？三星研發AI隱形鍵盤SelfieType

▲三星AI虛擬鍵盤SelfieType。（圖／取自Samsung Newsroom）

記者王曉敏／綜合報導

現在有愈來愈多的人使用手機工作，但對部分用戶來說使用鍵盤打字，仍是比手機快得多，為此，三星在C-Lab計劃中提出一項解決方案：利用AI及手機前鏡頭來追蹤用戶的手部動作，讓用戶能在桌面的「隱形鍵盤」上打字輸入進手機。

三星將在消費性電子展CES 2020上展示5項由C-Lab Inside計劃推動的創新專案，其中一項即為「 SelfieType」虛擬鍵盤計畫。SelfieType將利用設備的前置鏡頭及專門的SelfieType AI引擎來分析用戶的手指運動，並將其轉換為QWERTY鍵盤輸入，無須另外外接其他硬體，並適用於各種行動設備，如智慧型手機及平板電腦等。

科技界對於「虛擬鍵盤」的想像可說是五花八門，多年來工程師不斷試圖用許多怪異的想法來替代幾經考驗的原始鍵盤設計，也許借助AI會是個不錯的辦法。

目前市面上已出現將藍牙無線雷射鍵盤與投影機整合的虛擬鍵盤，不過其準確率偏低，且用戶還是需要隨身攜帶一顆雷射投影機，與攜帶一款便攜的藍牙鍵盤相比沒有便利多少，此外，其比較像是一個新穎的想法而非擬量產發售的產品。

SelfieType可以透過手機的前置鏡頭使，因此可以消除需攜帶設備的麻煩，但利用機器視覺追蹤手部運動聽起來困難也不小，比如使用者可能得將雙手放置於一定的位置上才能正常使用，在沒有物理反饋下，這可能很難達成。

其他人也看了這些...

►ETtoday 8歲歡慶！優惠好康都在這裡～～