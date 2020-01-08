「老娘想去投票，你要下周才能出來啊」　孕婦喊盡國民義務：希望被退貨！

▲周六上午8時到下午4時為投票時間。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

2020總統暨立委大選倒數最後三天，周六就是投票日，許多國人都準備返鄉盡國民的義務，投下神聖的一票。中選會也公布選舉人數，其中依然以新北市選舉人最多，其次為高雄市、台中市和台北市。而一名孕婦可能因提前生產而無法投票，讓她直呼「老娘想要去投票啊！」

中選會呼籲國人踴躍投票，「投票是您的權利！」中選會7日公布第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉人人數，總統副總統選舉人人數為1931萬1105人；全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉人人數為1931萬2105人；區域立法委員選舉人人數為1880萬6913人；平地原住民立法委員選舉人人數為19萬9833人；山地原住民立法委員選舉人人數為21萬5115人。

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中選會說明，在總統副總統選舉方面，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等6直轄市選舉人人數達1337萬6945人，占總選舉人人數69.27%，其中又以新北市選舉人人數332萬1459人最多；其次為高雄市選舉人人數為229萬9558人；另台北市及台中市選舉人人數皆超過200萬人，分別有216萬7264人及225萬1064人；而桃園市及台南市選舉人人數也有100萬人以上，分別為178萬755人及155萬6845人。

▼原PO希望能挺著大肚子去投票。（示意圖／記者姜國輝攝）

中選會進一步指出，在總統副總統選舉人年齡層分布，以40到49歲居冠，有374萬3492人；其次為50到59歲，有363萬2972人。

一名孕婦8日在「爆怨公社」臉書社團說，「欸欸欸....不能這樣啊啊啊啊啊啊，你要下禮拜才能出來啊，老娘想要去投票啊！怎麼提早一周！！」有網友留言「是有產兆？」原PO回「嗯，有一點，因為我生上一胎完全不會陣痛，只有症狀，現在症狀滿像的。」

有人表示「生完去投」；原PO回，「生完不想出門，我剖腹啊啊啊，還在等檢查，希望等等被退貨。」其他人留言，「每天也在跟女兒說等11號後再出來，很神聖的一票」、「如果是我，只要可以緩慢行動，還是會包好包緊去投票的」、「上禮拜剛剖，我在坐月子也不能出去投票。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！