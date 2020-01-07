6家壽險公司提前發放近百億滿期金　讓保戶安心過好年

▲壽險業陸續啟動滿期金提前給付服務，讓保戶可安心過好年。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

農曆春節將至，迄今有6家保險公司將會提前發放滿期金、生存金及年金，累計金額達96.43億元，讓保戶擁有充足資金，提前做好年度規劃。

一年一度的農曆春節即將到來，各家壽險業陸續啟動滿期金提前給付服務，讓保戶早點拿到錢，用來置辦年貨、紅包等用途，以滿足資金運用需求，多數壽險公司預計在過年前給付滿期金、生存金及年金。

國泰人壽表示，針對保險契約於2020年1月17日至1月29日應領的滿期金、年金件合計有6萬5,905件，給付金達19.94億元，將提前在春節連續假期前1月17日將款項匯至保戶事先指定的銀行帳戶，省去申辦時間。

富邦人壽指出，預計於1月20日針對保單周年日為2020年1月20日至29日的生存金、滿期金進行給付，保戶可選擇金融機構匯款與郵寄支票共2種給付方式，而台、外幣給付件數近2萬件，給付金額約新台幣20億元。

中國人壽也提及，保險給付日前為今年1月23日至1月29日，最早將於1月15日提前給付滿期金，累計發放近6,000件、給付金額逾3.8億元；若給付方式為支票件，最早於1月15日掛號寄出，而匯款件則將提前到1月22日匯款，讓保戶可安心過好年。

為讓保戶於春節期間，資金調度更靈活，新光人壽表示，對於滿期金、年金等相關保險給付日期落在今年1月23日至1月29日，將於1月22日提前給付，合計共有2萬1,002件、總給付金額為8.69億元。

南山人壽指出，給付日期在1月21日至1月29日間的滿期金、還本金、增值回饋分享金，會提前於春節前1月17日至1月21日將款項依保戶選擇的方式陸續給付；這次提前給付滿期金、還本金的總給付金額預估為43.4億元，有超過6萬件保單。

元大人壽表示，針對生存保險金、滿期保險金應給付日為1月22日至1月29日（含）的應給付件，將預先執行給付作業，給付件數達2,500件、總金額約6,000萬元，讓保戶可於年節前陸續收到應給付的金額。若選擇電匯件者，將統一提前於1月21日匯款；選擇支票件者，給付支票將分批於1月14日前寄出。