2位國小校長見證人間溫情　用心回饋社區

圖、文／慈濟基金會 林佳予

2020年1月3日，一群南投的校長在台中靜思堂舉辦的歲末祝福感恩會上，上台向證嚴法師、所有慈濟志工道感恩，他們都是慈濟921援建的希望工程學校的校長，有的是現任校長、有的是退休校長，其中有兩位是921震災後校園毀損的校長，分別是前南投國小校長蔣碧珠、前炎峰國小校長許昆龍，他們都見證慈濟在學校援建投入的感動，為了回饋來自各方的愛心，在退休後全心投入志工服務，在校園、在社區付出，從指揮別人的校長，成為歡喜投入的全職志工。

前南投國小校長蔣碧珠回憶1999年8月中剛調到南投國小，9月就遇到921大地震，當時她心裡非常地擔心，蔣碧珠分享震後兩週學校復課，北風吹的很冷，灰塵又很多，師生戴著口罩，配著風沙吃午餐。在帳棚上課時，老師的教學互相影響，就這樣過了2個月。

蔣碧珠說：孩子受盡了苦，老師聲音沙啞了，我還記得11月30日證嚴法師到南投國小關心師生在帳篷上課的生活，上人親切的說「校長不要擔心」，讓蔣碧珠吃了定心丸。12月3日慈濟志工就來，為了在最短的時間內讓學生從帳篷教室搬到簡易教室上課，蔣碧珠形容當時慈濟志工「搶白天、戰夜晚」，4天半的時間蓋好25間簡易教室。

蔣碧珠指出，我們在簡易教室上貼著「大愛教室」、「感恩慈濟」，讓孩子每天懂得感恩。當得知慈濟繼續認養援建工程，孩子與老師非常興奮，還有學生跳了起來。慈濟也在2年內完成堅固耐用、典雅設計的校園，讓孩子歡喜上課。

「老師！我以前沒想過教室這麼好。」「老師！教室這麼美，我們是不是就不要穿鞋入內，讓教室保持乾淨?」蔣碧珠生動地敘述當時孩子搬進新校舍的雀躍心情。

前炎峰國小校長許昆龍提到該校當時是市區最大的學校，因此沒有慈善團體敢接下援建工作，最後慈濟認養了。許昆龍回憶當得知慈濟要援建炎峰國小後，心頭的一塊石頭總算放下來了。

許昆龍在重建過程看到所有的志工、教聯會老師走入校園無怨無悔付出，當時非常感動。加上秉持「職場可以退休，但人生不能退休，多做好事就能發揮生命的價值」的理念，2003年退休後就成為全職的慈濟志工，並擔任幹部，用心傳遞南投感人的故事。

兩位校長在退休後參加慈濟教聯會活動，除了用心投入親子成長班、進校園說故事活動，更應看守所教誨師的需求，在看守所裡做團體輔導。

蔣碧珠表示，我的使命是將慈濟的精神帶入教育，也是我一直很重視，所以做起來很歡喜。看到孩子改變，我們就很高興，當老師就是這樣，退而不休。

許昆龍表示，過去當校長是事情規劃好了，指揮大家，現在當志工不一樣，當志工就是要當「笑長」，當志工幹部要領眾必須要以身作則，帶領大家一起來做慈悲利他的工作。

慈濟基金會表示，921後慈濟共援建與修繕13所校園簡易屋、重建51所學校，更補助學童營養午餐、校園心靈關懷。