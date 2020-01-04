環保少女17歲了改名「雪倫」　背後竟與女演員出糗有關！

▲桑柏格修改自己的推特簡介。（圖／翻攝自推特／@GretaThunberg）

記者丁維瑀／綜合報導

瑞典倡議環保的少女桑柏格（Greta Thunberg）3日迎接17歲生日，在社群媒體相當活躍的她，竟然將名字改為雪倫（Sharon）。原來，是一名女演員上節目時被問到桑柏格叫什麼時，她露出相當困惑的神情，最後猜測這名少女應該是叫雪倫，影片在推特瘋傳。

2020 is cancelled pic.twitter.com/aGDZCTTQmb — Mark Smith (@marksmithstuff) January 2, 2020

《英國廣播公司》（BBC）報導，英國女演員亨德森（Amanda Henderson）參加益智問答節目時，被要求講出瑞典環保少女的名字，她一臉傻住，最後搖搖頭竟然回答「雪倫」。這段影片當然也傳到桑柏格那邊，她很快就更上時事，3日下午在推特變更自己的名字為雪倫，她也更改簡介，從原本16歲的環保鬥士轉變成17歲。

事實上，桑柏格過去多次改變自己推特的介紹。美國總統川普上月表示，桑柏格必須處理情緒控管的問題，然後與朋友看場經典電影，放鬆點。這名機智的少女則修改簡介為「正在處理情緒問題的少女，現在與朋友欣賞一部好電影。」

回到去年10月，桑柏格也自嘲是「善良但缺乏見識的少女」，這正是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）批評她的話語。