塑膠袋要收費…他不知覺戒塑「買東西都放椅背」！網有感：會備購物袋

▲原PO問「塑膠袋收費大家覺得有用嗎？」（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

限塑政策到底有沒有成效？有網友就在PTT的Gossiping板上問卦「塑膠袋收費大家覺得有用嗎？」說以前塑膠袋免費，「買飲料都會有一堆塑膠袋，都帶回家當小垃圾袋」。蛋開始收費之後，原PO不管買飲料或去超市，都不再用垃圾袋（塑膠袋），「飲料都直接插在置物架，東西都放在椅背裡面。」

原PO說，雖然這樣做好像比較麻煩，不過也不是做不到，「當時還以為收費沒用，只是多收錢的把戲，結果不知不覺就沒在用塑膠袋了，大家垃圾袋收費之後有減少使用嗎？」看來對他個人來說是成效有加。

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看到貼文後，也有網友有感，「我是會自備了啦！對我有用，不過自備塑膠袋不是為了環保，是為了不要拿一堆零錢」、「有大概10～15%減量就是，不多但是有的會自備袋子裝東西了」、「對我來說確實有差，塑膠袋會重複使用」、「習慣問題，至少有重複使用塑膠袋了。」

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▲許多網友都說自己開始會自備袋子。（示意圖／Pixabay）

不少人都說自己開始會用購物袋，「我去大賣場也都開始自己帶，對我有用」、「塑膠袋收費OK，起碼有替代物品」、「塑膠袋減少了，但購物袋變多了，多很多」、「有用啊！我不爽花錢現在都會自備購物袋」、「買（乾）雜貨我會用環保袋；（濕）生鮮我還是會用用完即丟的塑膠袋，衛生比較重要。」

更多網友則是說，店家不提供塑膠袋還好，禁吸管就讓人很傷腦筋了，「最蠢的還是禁吸管，超商不給吸管，仙草蜜這種東西怎喝」、還習慣問題，去逛個街，可能買日常用品，買個湯麵、買個炸物或烤物，再買杯飲料，是要隨身帶多少大小不一的袋子？不過袋子可以+1元買也就算了，禁吸管才是最智障的，尤其是超商。」

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