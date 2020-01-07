房仲帶看屋…見3歲童好可愛「親一下」挨告！不動產公司也要賠

▲台中3歲女童被曾姓房仲員親臉頰後，出現焦慮、拒絕打招呼等異常反應，還需進行心理治療。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者徐愷昕／台中報導

曾姓房仲業務員2017年7月帶人看屋，在樓梯口見到欲搬離租客芳芳的3歲女兒，因覺得她很可愛，便靠近她臉頰親了一下。芳芳稱，女兒遭曾男性騷擾後出現焦慮、拒絕打招呼等異常反應，還需進行心理治療，對此提告求償84萬餘元。台中地院審結，判曾男及不動產公司須連帶賠償9萬4820元。可上訴。

據判決，任職不動產公司的曾男曾受屋主之託把房屋承租給芳芳，不過因芳芳即將搬離，2017年7月14日下午曾男便帶其他人前往看屋，而在欲離開房屋之際，曾男在1樓樓梯口遇到芳芳的3歲女兒，他見女童可愛模樣相當討喜，竟忍不住上前親了一下女童臉頰。

事後芳芳稱，女兒在被親吻臉頰後，開始出現焦慮、害怕與人互動、相處，及拒絕與他人打招呼的異常反應，經醫師診療，認定患有焦慮狀態、社交恐懼症等創傷症狀，需持續就醫進行心理治療。對此，芳芳向曾男及不動產公司提告求償醫療費、就醫交通費及女兒精神損傷共計40萬元。

法院審理時，曾男認為芳芳求償金額過高，請求酌減。不動產公司則表示，對刑事判決沒有意見，曾男確實是他們公司的受雇人，但曾男的行為與執行職務沒有關係，公司應該不須負連帶賠償責任。法官審酌，因民法有規定，「受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任」，所以不動產公司仍須負部分責任。

台中地院審結，斟酌雙方身分、地位、經濟能力、女童治療情形、芳芳照顧女兒所付出的心力，以及案發後芳芳母女所受的精神痛苦，認為求償40萬確實過高，因此判曾男及不動產公司須連帶賠償9萬4820元。可上訴。

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