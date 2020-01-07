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遭空姐控性騷…機師提「蘇啟誠案」嘆霸凌可怕又遭她扭曲　怒告求償100萬　

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▲▼機師遭空姐控性騷，反告求償100萬。（圖／記者羅志華攝）

▲張姓機師不滿空姐捏造不實內容申訴性騷，甚至還扭曲他的話向華航舉報他有「自殺傾向」，害他差點丟了工作，怒提告求償100萬，並要該名空姐公開道歉。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

華航的張姓機師遭一名空姐指控，於2017年10月間，在班機上對她言語性騷、甚至要將她拉進廁所「談事情」，經北院一審判賠10萬；張姓機師不服上訴，並反告空姐求償100萬元，要求她公開道歉。張男律師表示，空姐一路捏造不實內容，在臉書影射、向華航申訴、到法院提告，更向華航舉發張姓機師有「自殺傾向」，不只嚴重損害張男名譽，更危及他的職業。

張男律師表示，該名空姐在飛機上與張男發生不愉快後，隔日就在空服員臉書社團「櫻花不幫忙」，影射他言語性騷要「姊姊妹妹請小心」，之後一路捏造不實內容，向華航申訴性騷、到法院提告，甚至還利用張男在庭上表示，「網路霸凌的影響很大，大阪的事務官（蘇啟誠）甚至因此自殺」等語，向華航舉報他有「自殺傾向」，危及他的職業，所幸經航醫調查後才還他清白。

張姓機師受訪時強調，他上訴後，已找來「性騷事件」中在場的座艙經理及同事作證，他們皆證稱沒看到、聽到空姐所指控的內容，張男痛批空姐不實指控，甚至還扭曲他的話，讓他差點沒了工作，這次向空姐求償100萬，只是一個象徵性的求償，主要目的還是希望該空姐可以公開道歉，回復他的名譽。

空姐指控張男於2017年10月13日的班機上，先是一直向她問「是否為泰籍空服員」，之後又叫住她說「妳皮膚很白耶，像妳這樣的姿色在泰國是超級美女呢」，空姐錯愕下只想趕緊離開，不料張男竟捏起她的袖口說著「妳來妳來，我有事情跟妳說」，讓她嚇得趕緊甩開，之後張男又在班機落地後，在她耳邊小聲說，「妳這個小妖精挺厲害的嘛，把妳們客艙經理也搞得心癢癢的阿」，讓她回家後情緒崩潰，不僅當天在家暴哭，之後更食慾不振、失眠，經診斷後有創傷症候群。

北院一審時，審酌空姐的負面感受、另名空姐的證詞，認為張姓機師確實已構成騷擾行為，判張男須賠空姐10萬元撫慰金，張男不服上訴，目前二審進行中；張男另提本件賠償訴訟，空姐律師也將回去確認她是否有「向華航舉報張男有自殺傾向」，本案將於3月6日續審。

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