好市多熟食新品曝光！季節限定「雞肉派」6吋159元　一切開炸出超邪惡奶香

▲裡面是白醬雞肉與些許蔬菜。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說，下同）



記者黃可昀／綜合報導

好市多（Costco）熟食部時常大排長龍，很多人對於他們家的牛肉捲、濃湯愛不釋手，今天有網友逛好市多時，發現熟食部推出一項新商品「雞肉派」，而且主打季節限定，一個約6吋大小售價159元，消息一曝光立刻就在網路掀起討論。

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▲不少網友已經買來嚐鮮。



原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，只見一顆顆金黃飽滿的雞肉派擺在架上，上頭的派皮已經烤到焦脆，且份量十足大約有6吋，很適合與家人朋友分著吃，或是帶回家回烤當早餐。

▲內餡的料很紮實。



不少網友已經搶先一步買到雞肉派，紛紛給予不錯評價，「好吃，我昨天買了一個回來，想說可以吃兩餐，可是吃著吃著，就被我吃完了」、「豪好吃，裡面的雞肉跟凱撒沙拉的雞肉一樣，內餡調味也很好吃，搭配派皮吃起來真的超香，尤其是旁邊有一點烤焦的派皮酥酥的真的很好吃。」

不過，有網友提醒，這款雞肉派偏鹹，比較適合重口味的人，或是多人一起分食才不會膩，「今天內湖店吃了覺得才吃幾口就很膩耶，第一口覺得好吃，是很不耐吃的商品」、「好吃，稍鹹了點」、「我覺得很好吃，但吃多了有點鹹有點膩，兩個人吃一份比較剛好。」

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