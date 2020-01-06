快囤貨！好市多「三色薯片」搶翻天　厚實酥脆口感超涮嘴

▲好市多必囤零嘴「纖三薯」，厚實酥脆口感，吃了超涮嘴。（圖／《IG@fuji.foodie》提供。）

實習記者趙家玉／綜合報導

美式大賣場好市多（Costco）時常推出一些經濟實惠的折扣商品，更會不定期上架許多超邪惡零嘴，讓網友吃了不禁直呼「再來一包！」一大包裝滿三色地瓜片的「纖三薯」是近期好市多必囤零食，口感厚實、外皮酥脆的薯片，不僅採低溫真空油炸，吃了更是毫無罪惡感，一推出就爆紅，零食控絕對不能錯過！

▲好市多近期必囤零嘴「纖三薯」。（圖／《IG@iamcindddy》提供。）

▲纖三薯每片都酥脆又厚實，非常爽口。（圖／《IG@foodpattyyy》提供。）

好市多「纖三薯」一包400公克，售價為279元，嚴選台灣在地農作，一次可以吃到三種台灣不同地瓜，分別是台農57號黃地瓜、台農66號橘地瓜、台農73號紫地瓜，不但沒有添加人工香料及味精，成分簡單又能品嚐地瓜最原始的甜味。

▲纖三薯內含三種台灣不同地瓜。（圖／《IG@foodpattyyy》提供。）

這包「纖三薯」因採用低溫真空油炸，吃起來毫無油耗味，厚切紮實的薯片，咬一口能聽見卡滋卡滋的酥脆口感；雖然一包熱量不低，但自然甜口味與超酥脆口感讓大人小孩都為之瘋狂，忍不住多買幾包回家，品嚐這一口接一口的美味。

▲纖三薯的自然甜口味與超酥脆口感讓大人小孩都為之瘋狂。（圖／《IG@foodpattyyy》提供。）