過年必買！網狂推好市多「神級美食」：方便又美味

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農曆過年即將到來！全家大小都期待年夜飯，許多民眾早已訂好年菜或餐廳，期待家人團聚在一起。最近就有網友在PTT發文詢問「如果想去美式賣場好市多（Costco）買過年食材，有沒有推薦必買的東西？」貼文一出，引來熱烈討論，網友們紛紛推薦「這食材」最適合過年，好吃又方便！

▲家人過年團聚一起。（圖／pixabay）

好市多商品多元、份量大，常有優惠商品，深受民眾喜愛，累積許多忠實顧客。最近有網友在PTT上分享：「過年想去好市多買個松葉蟹一盒裝、龍蝦尾四尾入，這樣清淡一點，不用買太多東西，再搭配個花枝排，其他幾道菜色差不多」，不過因為過年都吃得很澎湃，原PO詢問：「小妹我平常比較少去Costco買東西，想說過年買一些來煮，有推薦的嗎？」想知道大家過年時都如何搭配菜色。

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▲有網友在PTT上發文詢問，好市多該買什麼過年食材。（圖／翻攝自批踢踢實業坊）

貼文一出，吸引許多網友在底下留言，紛紛推薦過年必買牛肉類商品，「我每年都去買牛排和干貝自己煎來吃」、「美國牛排」、「牛排明明就最好料理的，就翻個面而已」、「牛排看起來真的最方便」、「無骨牛小排」，也有網友給予其他建議，「雞腿肉阿」、「肥豬蝦應該就是手臂粗草蝦」、「老協珍系列」。

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