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批美軍是「恐怖份子」　前美式足球明星發言惹爭議

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▲▼ 里德（右）與卡普尼克抵制國歌 。（圖／達志影像）

▲前NFL明星四分衛卡佩尼克(中)，曾發起抗議種族政策的拒唱國歌行動。（圖／達志影像）

記者范姜士航／綜合報導

前NFL明星四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick）在個人Twitter上連續發文抨擊美軍炸死伊朗高階將領蘇萊曼尼（Qassim Suleimani）是「恐怖分子的行為」而引發眾怒，卡佩尼克曾在2016年美式足球賽前播放美國國歌時，以單膝下跪的方式表達對於種族主義的抗議，獲得眾多球星的支持成為美國的話題人物。

過去卡佩尼克支持自由人權，讓他在2019年12月與NIKE共同推出的聯名鞋款大賣，但在前幾日因為針對美軍攻擊伊朗的文章，讓他的形象直轉而下，他在Twitter中寫道「這已經不是什麼新消息了，美國為了帝國主義對黑色、棕色皮膚的人進行恐怖攻擊」、「美國不論在國內及國外都是如此對待黑色或棕色皮膚，美國軍國主義就是美國帝國主義的武器，只針對非白人的國家進行管制及掠奪。」

在這兩則貼文發出後，馬上引起美國保守派的反彈，參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）就抨擊「這件事情不是種族主義更不是美國人的問題，這是伊朗的問題，伊朗製造的武器已經造成600位美國人在伊拉克死亡。」而女演員明迪.羅賓森（Mindy Robinson）則表示，「我們正在對抗恐怖份子，如果你要捍衛伊斯蘭的恐怖主義，你可以移民中東地區」。

針對中東目前不斷擴大的衝突，已讓美國國內掀起撤軍、反戰的聲浪，第三次世界大戰甚至成為了社群媒體Twitter推特的熱門關鍵字，但公開批評美軍如恐怖份子的行為，仍讓卡佩尼克被各界砲轟的體無完膚。

▲▼前NFL球員卡佩尼克（Colin Kaepernick），發起抗議種族政策的拒唱國歌行動。（圖／達志影像／美聯社）

▲前NFL球員卡佩尼克（Colin Kaepernick）形容美軍如「恐怖份子」引起反彈。（圖／達志影像／美聯社）

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