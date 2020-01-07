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美軍遭列恐怖組織！　伊朗外長怒嗆：華府就是「流氓政府」

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▲▼ 伊朗議會5日喊出反美口號。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗議會5日喊出反美口號。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

在美軍空擊擊殺伊朗少將蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）後，伊朗國會7日全體表決同意，把美國國防部、美軍列為恐怖組織。根據國會委員會稍早的說法，美方的行動實屬國家支持的恐怖攻擊事件。

伊朗「聖城軍」是負責海外祕密軍事與情報行動的精銳部隊，由蘇萊曼尼擔任首領。報導指出，他的死被許多伊朗人解讀為「宣戰」，也讓德黑蘭政府誓言採取報復措施，甚至宣布放棄對濃縮鈾的限制，踏上放棄2015年伊朗核協議的第一步。

目前美國與伊朗的緊張情勢再度升溫，雙方都喊出將會採取報復的口號。伊朗外交部長查瑞夫（Javad Zarif）6日透過推特表示，美國「流氓政府」下令殺害蘇萊曼尼，掀起全世界反美的憤怒情緒，「美國透過暗殺「反IS英雄」恐怖行動中得到的成就，就是在全球掀起反美怒火與仇恨，且規模之大是近期從沒見過的。」

▼伊朗少將蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗少將蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。（圖／達志影像／美聯社）

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