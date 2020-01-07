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黑鷹「5生還」關鍵原因曝！　穿越雲層墜毀「機身90度對折」露線索

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▲黑鷹直昇機2日發生墜機意外，包含參謀總長沈一鳴等8人皆不幸逝世。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

黑鷹直升機墜毀造成參謀總長沈一鳴等8名高階將官不幸殉職，本刊掌握，國防部初步調查報告已完成，黑鷹動力系統正常，直升機在穿越雲層時，突然墜機失事。

幸運逃過死劫的5名生還者之所以躲過鬼門關，真正原因也曝光，除了坐在直升機後排，未在黑鷹第一時間撞擊地面時遭劇烈衝撞，也沒被扭曲機體擠壓，更關鍵的是，黑鷹油箱完整未受損，直升機在墜毀時未爆炸，這也是不幸中的大幸，否則一旦黑鷹跟著爆炸起火，機上人員恐全都跟著罹難，失事原因也將更難追查。

黑鷹直升機墜機，造成8死，5名生還者之所以躲過鬼門關，除了與座位有關，油箱未爆炸也是不幸中的大幸。

5名傷者目前狀況穩定，包括通信電子資訊參謀次長室中將次長曹進平、後勤參謀次長室中將次長黃佑民、作戰及計劃參謀次長室少將處長劉孝堂、作戰及計劃參謀次長室中校作參官周欣頤，及隨行採訪的軍聞社攝影士官陳映竹，軍方也已掌握相關證詞，有助釐清事實調查。

本刊掌握，黑鷹墜毀的相當突然，直升機不但斷成二截，殘骸還嚴重變形並扭曲反折，失事現場怵目驚心，由於案發地點的烘爐地山標高1166公尺，黑鷹飛行高度約在1000公尺上下，究竟目視飛行過程與戰管如何聯繫，是否再飛高一點，就可逃過一劫。飛機失事原因複雜，綜合因素考量太多，真正事故原因仍待國防部調查公布才知。

本刊追查，5名生還者在接受軍、檢人員訊問時，一致表示出事前直升機並無任何異常；而比對駕駛員最後回報的狀況及失事現場環境，或許飛行高度是事發關鍵因素之一。

有搜救人員回憶當天狀況表示，黑鷹失事後，直至上午8時48分左右，新北市消防局才接獲民眾通報，稱目擊直升機墜落，隨即與宜蘭消防局同步出動救援；因失事地點位於山區，加上連日大雨，山上雲霧繚繞，搜救隊上山後，只能尋著生還者吹出的哨音，穿梭在山林間，逐步開道前進。

軍方在失事現場尋獲黑盒子，送交運安會解讀後，現已移交國防部。

當搜救人員到達事發地點後，只見黑鷹直升機嚴重扭曲變形，對折撞成一團廢鐵，可謂慘不忍睹，當時已有4名生還者自行脫困，走到直升機外待援，另一名生還者、軍聞社新聞官陳映竹則仍受困機身內。

黑鷹直昇機2日發生墜機意外，包含參謀總長沈一鳴等8人皆不幸逝世。（中央災害應變中心提供）

隨後搜救人員陸續找到困在黑鷹中的7具罹難者遺體，其中參謀總長沈一鳴等4人，目視便能得知其大體在殘骸中的位置，另外3名死者則困在殘骸裡，只能破壞機艙，將大體搬運出來。


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