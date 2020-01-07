沈一鳴「完美到讓人無從挑剔」　同窗爆只有一個小缺點

▲已故參謀總長沈一鳴（右2）不論在軍事專業度或待人接物上都獲得高度評價。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2日參謀總長沈一鳴帶著高階將領及機上駕駛、工作人員共13人，準備前往宜蘭地區進行春節慰問行程，途中不幸墜毀在北宜交界的山區，造成參謀總長沈一鳴等8名軍士官不幸殉職，通信電子資訊參謀次長中將曹進平等5人負傷，成為我國史上最高級將領殉職空難意外，震驚國際。

參謀總長沈一鳴是此次意外中軍階官職最高的罹難者，其軍旅生涯在國內外都有優秀表現，意外逝世也讓熟識他的中外友人及同袍都悲痛不已。除蔡英文通令全國軍事單位降半旗3日，美國在台協會（AIT）內湖新館也主動降半旗致哀，就連美國參謀首長聯席會議主席米利（Mark A. Milley）也發聲明哀悼。

一名空軍王姓中校透露：「他擔任少將聯隊長時，我就說他不當總司令可惜。」王中校表示沈一鳴行事客氣、身段軟，不論在軍事專業度和待人接物上都獲得高度評價；而沈在空軍幼校的同學盧耀欽則透露，沈父因工安意外過世，身為長子的他，為減輕母親負擔，才捨建中從軍，最後以第一名成績畢業，除了字醜外，沈完美到讓人無從挑剔。

至於侍從官黃聖航，曾在父親靈前許諾要努力升到將軍，還考取了國防管理學院碩士班，如今卻與已論及婚嫁的女友天人永隔；而同在意外中殉職的正駕駛葉建儀，曾參與過莫拉克救災，有豐富飛行救援經驗；副駕駛劉鎮富前年10月才剛跟妻子結婚，正值英年卻驟然過世，令親友不勝唏噓。



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