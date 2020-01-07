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「黑鷹奪命30秒」還原！誤闖烏雲3因素「空氣不足」墜毀　專家：飛高一點就好

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黑鷹直升機搭載參謀總長沈一鳴等將領前往東澳春節慰問，卻不幸在山區意外墜毀。（圖／翻攝畫面）

▲黑鷹直升機搭載參謀總長沈一鳴等將領前往東澳春節慰問，卻不幸在山區意外墜毀。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

元月二日，三軍參謀總長沈一鳴等一行十三人，搭乘一架黑鷹直升機（UH-60M）飛往宜蘭進行春節慰問，途中卻不幸墜機罹難，造成八死五傷的慘劇。負責判讀黑盒子的「國家運輸安全調查委員會」透露，已排除八成可能與天候、機械有關，人為肇事的可能性較高，國防部卻立刻打臉否認。本刊採訪學者專家，有人認為天候仍是墜機的可能原因，也有人認為「恐怕並非緊急迫降，而是直接栽了下去。」而墜機過程應該只有30秒，如果再飛高一點，就可以逃過一劫！

「一鳴，我們來接您回去了…..」元月二日晚間八時，台北市內湖三軍總醫院（三總）懷德堂瀰漫著一股哀傷氣氛，載送沈一鳴及罹難者遺體的救護車緩緩駛抵三總時，焦急等待的沈夫人和遺眷全都跪了下來，肝腸寸斷的哭喊，在國防部部長嚴德發帶領下，陸海空三軍司令齊聲大喊「敬禮」，以最崇高的軍禮向八位英勇殉職的將士致敬。這起「黑鷹空難」震驚國內外，美國在台協會（AIT）也降半旗以示哀悼。

共有十三名將士搭上這架「死亡黑鷹」，除了沈一鳴，包括政戰局副局長少將于親文、情報次長室助次少將洪鴻鈞、參謀總長室侍從官少校黃聖航、一等總士官長韓正宏、正駕駛中校葉建儀、副駕駛上尉劉鎮富、士官長機工長許鴻彬都不幸罹難。

 黑鷹墜毀後，前四排乘坐者全數殉職，僅少將劉孝堂生還。（圖／本刊繪圖組）

▲黑鷹墜毀後，前四排乘坐者全數殉職，僅少將劉孝堂生還。（圖／本刊繪圖組）

幸運逃離死神魔掌的將士則有通信電子資訊參謀次長室中將次長曹進平、後勤參謀次長室中將次長黃佑民、作戰及計劃參謀次長室少將處長劉孝堂、作戰及計劃參謀次長室中校作參官周欣頤，以及隨行採訪的軍聞社攝影士官陳映竹。五人緊急送醫救治後，目前狀況穩定良好。

目前軍方已將「失事殘存飛行資料紀錄器」（FDR黑盒子)，送往「國家運輸安全調查委員會」（運安會）判讀失事原因，雖然結果尚未出爐，有運安會官員私下透露，事故發生前，機體突然往下沈，駕駛員一度試圖將機身拉起，卻仍失敗導致發生意外，不過資料顯示當時動力系統輸出正常，「八成以上的肇因，可排除機械故障和下沉氣流、亂流等天候因素」，等同暗示「人為疏失」的可能性較高。只是，此說法立即遭國防部質疑是「未審先判」，甚至有官員建議對運安會採取法律行動。此外，根據生還者描述，事發前一刻，直升機陷入濃霧中，因螺旋槳打中樹枝而機身失衡，才造成墜機與翻滾。本刊綜合飛航專家學者的見解、軍方的訊息及目擊者的說法，力求還原意外過程。

黑鷹直升機前往東澳嶺雷達站，卻不幸在新北和宜蘭交界山區意外墜毀，釀成8死5傷悲劇。（圖／本刊繪圖組）

▲黑鷹直升機前往東澳嶺雷達站，卻不幸在新北和宜蘭交界山區意外墜毀，釀成8死5傷悲劇。（圖／本繪圖組）

專家推測，直升機不慎進入烏雲區，導致引擎燃燒不完全，或空氣壓縮器停止運轉而墜毀。（圖／翻攝畫面）

中央科技大學副教授兼航維中心主任蘇盛竹，不但是沈一鳴的空軍官校同學，前年更協助一架黑鷹直升機在蘭嶼發生意外的後續調查。二○一八年二月五日，空勤總隊的黑鷹直升機載運病患從蘭嶼出發，起飛八十一秒就消失在雷達上，二個月後才找到黑盒子。經過數據分析解讀，二○一九年六月完成初步調查，並在九月二十四日發布調查結果為人為疏失，報告指出，飛航組員對事故發生時的環境威脅狀況警覺與管理能力不足、溝通決策能力不夠，且對航機系統瞭解程度也不足，因此未使用適當的模式起飛過程中也未維持安全之爬升姿態及速度，在遭遇亂流時未能即時判讀高度及速度的變化，最後於高度不夠的度狀況下，推機頭提高速度時使用過當的馬力及俯角，造成直升機在還可以操控的狀態下墜海。

「飛高一點就好了！」蘇盛竹接著多次遺憾的強調。他指出，UH-60M黑鷹直升機的電子導航及其他電子設備都很先進，而且該架直升機的飛行時數只有四百個小時，「是架很新的飛機，飛行員又是資深駕駛員。」蘇盛竹不解失事前，黑鷹直升機為什麼會在山谷間，以二、三千呎的高度飛行。

曾在「美國聯邦航空總署」（FAA）任職十多年的退休航太工程師曾先生則指出，直升機最常發生的故障是空氣壓縮器停止運轉，原因不外是鳥擊、速度過慢或天候不佳，導致吸入的空氣不足。這個說法，也頗符合楊姓目擊者的描述，「直升機正在盤旋時，烏雲突然之間湧上來。」

因此，有人大膽研判，駕駛員可能正在搜尋什麼，不慎進入烏雲區，由於裡面都是水氣、很少空氣，導致引擎吸入空氣不夠、燃燒不完全，最後空氣壓縮器停止運轉或輸出馬力不足而墜毀。特別是直升機在垂直上升時，必須加到最大馬力，卻極可能超過引擎最大負荷。

專家指出，UH-60M黑鷹直升機的電子導航及其他電子設備都很先進。（圖／趙世勳攝）

▲專家指出，UH-60M黑鷹直升機的電子導航及其他電子設備都很先進。（圖／趙世勳攝）

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