　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大眾走見台灣少子、高齡化嚴重　蔡壁如盼長照政策速落實

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼民眾黨全台大眾走新北行程，蔡壁如、黃瀞瑩。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨全台大眾走新北行程，蔡壁如、黃瀞瑩。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／新北報導

2020大選最後倒數4天，台灣民眾黨的「全台大眾走」掃街活動也邁入尾聲，7日上午來到三重地區與鄉親互動，在黨發起人蔡壁如的帶領下，單一個上午就跑完市場、宮廟以及在路口和上班人潮拜票。回憶走了19天的大眾走行程，蔡壁如表示，自花蓮出發後，其實走到了台中才真的覺得活動會成功，走到全台灣傾聽民意、了解基層民眾的心聲。

蔡壁如受訪時坦言，一開始認為這行程會失敗，但要感謝後援會的志工，是他們支撐起大眾走的活動，「每天早上出門的時候志工比我們還有精神，揹著氣球、拿著大旗一直揮舞，到宮廟、到市場，一直在幫我們拉票，一直在喊，大概也是支撐我們走下去」。

「我們覺得會成功應該是已經到台中以後。」蔡壁如表示，所有的不分區立委候選人不管是請假或是利用假日來大眾走，傾聽到每個地方基層的聲音，也讓他們體驗到不一樣；蔡說，這些人大部分都是海選來的，海選來的在各行各業各領域裡是專業，在他們專業裡頭講的話就算，可是當他走到第一線去傾聽民意的時候，它突然間會要有另外一個思維，要有另外一個比較謙卑的心情去看待中下階層或是多數人的心聲或意見，「這是我們後來有一次開會，所有不分區立委候選人共同的心聲」。

▲▼民眾黨全台大眾走新北行程，蔡壁如、黃瀞瑩。（圖／記者陳家祥攝）

蔡壁如笑說，這次大眾走除了到全台灣傾聽民意外，大家也都走出健康，我們用健康為訴求，看起來每個人都瘦了一下、結實了一下，或是看起來沒有瘦但是身材變得非常結實。

至於走入地方獲得的意見？蔡壁如表示，每個地方不太一樣，東部的話大概都是交通跟觀光問題，特別的是在花蓮有個地方因為政府2、3年才疏一次濬，颱風來村莊就會淹大水。而屏東的話大概就是青年就業的問題，高雄到中部聽到很多都是空污的問題。

蔡壁如表示，大眾走以來發現台灣少子化問題嚴重，地方社區老齡化非常嚴重，常常到社區座談，1、200個人看起來都是6、70歲的老人家，「感覺到那個城鄉差距，還有老年化這件事情，我感覺到非常嚴重，所以可能長照這個政策一定要趕快落實」。

ET快訊
台大準研究生誘82少女拍裸照　最小8歲...120G依「評語
10大正妹立委候選人出爐！黃瀞瑩只排第二…蔡阿嘎曝關鍵落差
商務艙乘客「全程腳踩螢幕」！女星被拍照公審道歉了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜出征基隆！回應謝長廷「讓我拚外交」　13字狠酸：他何時變純潔了？

郭柯選前之夜同台？蔡壁如：有安排讓他們兩位老闆通個電話

站台楊瓊瓔造勢晚會！　資深藝人鳥來嬤、連明月「失控噴一連串髒話」

民進黨嘉義縣市大造勢　蔡英文：一國兩制不可能

「靠腎上腺素過活的辣個男人」　宋鎮邁深夜發「室友文」挺宋楚瑜

朱立倫為羅明才站台：雖然你是「新北金城武」，我還是要來幫忙一下

10大美女立委民眾黨佔3名　蔡壁如：本黨高顏值比例高

空軍否認「查洩密」　失事黑鷹黑盒子將送美國完整解讀

為沈一鳴討公道！陳水扁點名馬英九、邱毅要「下跪道歉」

影／蔡英文車隊嘉義出發　民眾「揮蔥」、舉「保豬護國」標語力挺

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

B2把婚禮當節目做　自曝老婆「懷孕６個月」

B2婚禮超大牌製作人都到了！　黃子佼同一地方辦：我就是來考察的

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

「大薯、麥克雞塊、勁辣香雞翅」　麥當勞買一送一！連續16天吃起來

韓國瑜出征基隆！回應謝長廷「讓我拚外交」　13字狠酸：他何時變純潔了？

郭柯選前之夜同台？蔡壁如：有安排讓他們兩位老闆通個電話

站台楊瓊瓔造勢晚會！　資深藝人鳥來嬤、連明月「失控噴一連串髒話」

民進黨嘉義縣市大造勢　蔡英文：一國兩制不可能

「靠腎上腺素過活的辣個男人」　宋鎮邁深夜發「室友文」挺宋楚瑜

朱立倫為羅明才站台：雖然你是「新北金城武」，我還是要來幫忙一下

10大美女立委民眾黨佔3名　蔡壁如：本黨高顏值比例高

空軍否認「查洩密」　失事黑鷹黑盒子將送美國完整解讀

為沈一鳴討公道！陳水扁點名馬英九、邱毅要「下跪道歉」

影／蔡英文車隊嘉義出發　民眾「揮蔥」、舉「保豬護國」標語力挺

戴爾展出手持電玩PC　設計概念「致敬」任天堂Switch

膝關節／花了20年成就自信灑脫　有一種態度就叫「蔡依林」

經典動畫2020年再開　《暮蟬悲鳴時》萌妹持刀回歸

韓國瑜出征基隆！回應謝長廷「讓我拚外交」　13字狠酸：他何時變純潔了？

郭柯選前之夜同台？蔡壁如：有安排讓他們兩位老闆通個電話

站台楊瓊瓔造勢晚會！　資深藝人鳥來嬤、連明月「失控噴一連串髒話」

沒考照！屁孩「北宜狂飆」過彎跨對向撞飛2騎士　倖存者嚇壞：還在抖

比整型更狂！20歲鄉下少女住進東京豪宅　50天後外貌變化超驚人

超商生鮮添新兵！統一超攜手安永搶攻春節低溫備餐三大商機

國民一年400萬美元簽下泰晤士　與坎崔克成一壘左右護法

政治熱門新聞

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

韓陣營抓到反串韓粉！黃光芹開嗆

韓國瑜曝「民進黨貪污證據已有人證」　主持人傻眼

藍綠嘉義造勢　相隔5km現場照比一比

沈一鳴非作戰身亡恐難入祀忠烈祠

還原黑鷹墜機內幕　「飛高一點就好了」

「韓選情升溫3大亮點」　港媒：他逐漸擺脫庶民形象

影／韓國瑜公布1450反串韓粉證據

「韓國瑜只會罵我」台下怒吼　蔡英文：很多人害怕台灣交給這樣的人

柯志恩嗆苦苓：外遇有什麼資格罵人？

中邪說是被截話　韓：我憂慮台灣

影／鍾明軒拍片幫蔡英文催票

一等三角點成空中暗礁　釀黑鷹空難

更多熱門

相關新聞

「楊蕙如」訓練班？謝長廷基金會遭爆養網軍？

「楊蕙如」訓練班？謝長廷基金會遭爆養網軍？

距離2020總統大選倒數5天，國民黨總統候選人韓國瑜日前質疑「台灣是不是中邪了？」挨批是在黑鷹事故上灑鹽，總統蔡英文更在臉書批評此舉是政治消費。面對各界撻伐，韓國瑜6日接受民視專訪表示「被斷章取義」！但第一時間沒有說明，事情發酵後才出面解釋，有助於化解選情危機？《雲端最前線》7日邀請台北市議員阮昭雄、新北市議員葉元之、民眾黨發言人陳思宇、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

恐嚇柯P：我要殺你不用2天！秒遭檢舉進警局

恐嚇柯P：我要殺你不用2天！秒遭檢舉進警局

余天每月淨存91萬？柯：去開理財節目

余天每月淨存91萬？柯：去開理財節目

郭台銘籲票投親民黨　柯：把他算extra

郭台銘籲票投親民黨　柯：把他算extra

顏擇雅批沒政績　柯：典型黨同伐異

顏擇雅批沒政績　柯：典型黨同伐異

關鍵字：

柯文哲柯P台北市蔡壁如民眾黨大眾走

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

警抓不到殺人魔　竟因鄉親太熱心害的

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

玄彬、孫藝真爆：劇終後宣佈結婚

違停塞馬路　他檢舉重現日本街景

影／蔡依林開腿自摸「把阿信撩到ㄎㄧㄤ」

韓陣營抓到反串韓粉！黃光芹開嗆

韓國瑜曝「民進黨貪污證據已有人證」　主持人傻眼

10男女夜衝武嶺放煙火！警方找到人了

子瑜暴瘦！一舉手「肋骨根根現形」

要起風大降溫了！　兩波冷空氣接力「最凍11度時間」曝

藍綠嘉義造勢　相隔5km現場照比一比

更多

最夯影音

更多
蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！
血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面