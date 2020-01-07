大眾走見台灣少子、高齡化嚴重　蔡壁如盼長照政策速落實

▲民眾黨全台大眾走新北行程，蔡壁如、黃瀞瑩。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／新北報導

2020大選最後倒數4天，台灣民眾黨的「全台大眾走」掃街活動也邁入尾聲，7日上午來到三重地區與鄉親互動，在黨發起人蔡壁如的帶領下，單一個上午就跑完市場、宮廟以及在路口和上班人潮拜票。回憶走了19天的大眾走行程，蔡壁如表示，自花蓮出發後，其實走到了台中才真的覺得活動會成功，走到全台灣傾聽民意、了解基層民眾的心聲。

蔡壁如受訪時坦言，一開始認為這行程會失敗，但要感謝後援會的志工，是他們支撐起大眾走的活動，「每天早上出門的時候志工比我們還有精神，揹著氣球、拿著大旗一直揮舞，到宮廟、到市場，一直在幫我們拉票，一直在喊，大概也是支撐我們走下去」。

「我們覺得會成功應該是已經到台中以後。」蔡壁如表示，所有的不分區立委候選人不管是請假或是利用假日來大眾走，傾聽到每個地方基層的聲音，也讓他們體驗到不一樣；蔡說，這些人大部分都是海選來的，海選來的在各行各業各領域裡是專業，在他們專業裡頭講的話就算，可是當他走到第一線去傾聽民意的時候，它突然間會要有另外一個思維，要有另外一個比較謙卑的心情去看待中下階層或是多數人的心聲或意見，「這是我們後來有一次開會，所有不分區立委候選人共同的心聲」。

蔡壁如笑說，這次大眾走除了到全台灣傾聽民意外，大家也都走出健康，我們用健康為訴求，看起來每個人都瘦了一下、結實了一下，或是看起來沒有瘦但是身材變得非常結實。

至於走入地方獲得的意見？蔡壁如表示，每個地方不太一樣，東部的話大概都是交通跟觀光問題，特別的是在花蓮有個地方因為政府2、3年才疏一次濬，颱風來村莊就會淹大水。而屏東的話大概就是青年就業的問題，高雄到中部聽到很多都是空污的問題。

蔡壁如表示，大眾走以來發現台灣少子化問題嚴重，地方社區老齡化非常嚴重，常常到社區座談，1、200個人看起來都是6、70歲的老人家，「感覺到那個城鄉差距，還有老年化這件事情，我感覺到非常嚴重，所以可能長照這個政策一定要趕快落實」。