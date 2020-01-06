代打顧嘉義...現場喊5萬人！李佳芬：夫妻承擔的一切能為台灣開創新局面

記者洪靖宜、翁進忠／嘉義報導

大選倒數！國民黨總統候選人韓國瑜原訂於6日晚間要到嘉義港萍運動公園參加嘉義聯合造勢會，但最後改由他的妻子李佳芬代打，她上台致詞時批民進黨貪汙腐敗，她也提到「雖然現在鋪天蓋地黑我們，選舉是一時的，我希望我們夫妻承擔的一切能為台灣開創新局面。」

▲韓國瑜太太李佳芬。（圖／地方中心攝）

▲韓國瑜、王啟澧、傅大偉聯合造勢大會。（圖／地方中心攝）

原傳國民黨總統候選人韓國瑜原訂6日參加與嘉義縣市立委候選人王啟澧、傅大偉聯合造勢晚會，但前一天臨時取消行程，改由妻子李佳芬出席「代夫出征」，現場支持者不減熱情，主辦單位喊出現場湧入超過5萬人，力抗僅距離5.1公里外的民進黨造勢晚會。

李佳芬6日一整天行程滿滿，最後一站到嘉義為立委候選人站台，一出場現場大喊支持者紛紛喊「佳芬姊加油」、「佳芬姊我愛你」，她一開始先一一感謝在場的來賓，致詞時提到「從北跑到南，我不辛苦，辛苦是各地縣市首長，國民黨當選的縣首長經費都沒有，高雄鄉親告訴我，民進黨執政讓高雄負債3300億，他們都不知道，以前告訴高雄鄉親都拿去蓋場館」

▲李佳芬抵達國民黨嘉義選前造勢大會。（圖／地方中心攝）

她說，政黨輪替正常，執政黨以消滅在野黨為主為重點，心力放鬥爭，代表政府把百姓分藍綠，沒想到民進黨再一次執政是荒腔走板，批評韓，民進黨做了什麼好事，韓國瑜傾聽之旅到台南永康，民眾說市長救我們淹水，台南是民進黨大本營，結果韓國瑜到台南第一句話聽到是這樣，嘉義是美麗城市，有文化人文嚮往的地方，過去嘉義是民主聖地，「我們都以為」民進黨過去說這麼多口號，在後頭拿到執政權會好好執政。

李佳芬說，國民黨過去曾做不好，所以下台，沒想到老百姓吃足苦頭，若國民黨能以韓國瑜拿回執政權，我相信我先生絕對可以為台灣開創清廉有效能的政府，韓國瑜說貪污關到死，我一點都不緊張，他是不貪，所以他才說要重啟特偵組，台灣不能再等了。

她提，我自己先生我很清楚他個性，雖然現在鋪天蓋地黑我們，黑到不知道發生什麼事，選舉是一時的，我是什麼人我很清楚。我希望我們夫妻承擔的一切能為台灣開創新局面，嘉義號稱民主聖地，今年一定讓貪汙腐敗政府看到人民做主是什麼樣的局面，我們要過好日子，老百姓要安居樂業，國民黨重新拿回執政權，藍軍縣市首長、基層民代會認真努力謙虛檢討過去不對，把握得來不易的，再相信國民黨一次。