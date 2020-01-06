桃園勞檢處年前啟動春安專案　期勞雇雙方平安過好年

▲桃園勞檢處年前啟動春安專案。（圖／勞檢處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

年關將近，事業單位多於此期間進行趕工、歲修或進行廠房修繕等臨時性作業頻繁，容易衍生職業災害。桃園市政府勞動檢查處6日表示，該處將於年前啟動春安專案輔導，督促事業單位及勞工注意作業安全，防止職業災害的發生，籲請勞工朋友除要加強工安警覺，也要遵守安全紀律，期勞雇雙方都能平安過好年。

勞檢處表示，今年的春安檢查，將針對新設立工廠及新建工地等作業場所進行檢查外，同時加強倉儲業工作場所檢查，並針對一般臨時修繕工程如廣告招牌架設、屋頂或歲修作業等進行不定期檢查，督促事業單位重視作業安全、落實自主管理，強化相關高危險行業之防災作為，並遵守過勞預防相關規定。

勞檢處也針對以往發生的職災案例，呼籲業者應特別就下列事項確實做好防範：

一、從事坑井、儲槽、污水池、下水道、地下管道等局限空間作業，不得使用內燃機，作業前及作業中應持續通風、換氣並採取隨時可確認空氣中氧氣、硫化氫、一氧化碳、可燃性氣體濃度之措施、準備緊急搶救器材，並派員監視作業，以免發生缺氧中毒災害。

二、移動式、攜帶式電動機具及臨時用電設備，應於各該電路裝設感電防止用之漏電斷路器；於良導體上、良導體機械設備內之狹小空間及濕潤場所使用之交流電焊機，應裝設自動電擊防止裝置。

三、於高度2公尺以上的場所從事作業，應架設施工架設置工作台，或使用高空作業車；工作場所邊緣或開口高度超過2公尺者，應設置圍欄、護蓋或安全網，並使勞工使用安全帶等防護具；另對於高差超過1.5公尺以上之場所作業時，應設置可供安全上下之設備。

四、有可燃性氣體或引火性液體蒸氣存在之場所，應加強通風，並不得使用明火或其他為點火源之機具；從事油槽、油桶、油管及類似危險物容器之動火作業，應事前清除危險物、油氣並確認無殘留。

五、歲修時，於機械運轉中從事掃除、上油、檢查、修理或調整，有捲夾危險時，應停止該機械運轉，並應上鎖或設置標示，以防止他人操作該機械之起動裝置。六、歲末年前趕工加班時，應增派主管人員執行現場監督作業，並注意勞工工時、休息情形。

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