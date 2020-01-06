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神奇相機偵測嬰兒吐奶！9大AI智慧技術　工研院搶灘CES 2020

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲神奇相機偵測嬰兒吐奶！9大AI智慧技術　工研院搶灘CES 2020。（圖／工研院提供）

▲工研院在美國消費性電子展 「智慧未來主題館」中展出多項有趣的AI智慧技術。（圖／工研院提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

想像在家有聰明的機器人陪伴年長的長輩，跟著他們關心飲食、起居、甚至心情好不好？想像不需穿戴設備即可測量呼吸、心跳等數據並了解睡眠的質量？還有神奇相機能幫助新手父母偵測到嬰兒口鼻遮蔽及吐奶等危險，以提出警示保護寶貝的安全！這些有趣的智慧科技新應用，都在工研院2020年美國消費性電子展 「智慧未來主題館」。工研院於美國時間1月7日開幕的CES 2020展中，以「AI智慧新生活」為主軸，展出9大創新人工智慧技術，展現工研院整合大數據及AI人工智慧的下世代美好生活情境。

▲神奇相機偵測嬰兒吐奶！9大AI智慧技術　工研院搶灘CES 2020。（圖／工研院提供）

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美國CES展是全球年度科技趨勢指標的前哨戰，一連四天預計將吸引全球各國超過近4500家廠商揮軍搶灘科技新商機，此次工研院展示9項AI創新技術，包括Digital Health (數位健康)、AI & Robotics (智慧機器人)、Display Tech(顯示器)三大類相關產品，透過情境式的互動體驗，展現在經濟部科技專案支持下，台灣在創新智能系統開發上的傑出能力。工研院的技術在CES展前記者會上，吸引世界各大媒體注意，例如CNN、Forbes、Bloomberg、AP(美聯社)、以及來自以色列的記者，紛紛前來報導，以色列的記者特別把麥克風放在MARS機器手臂上跟機器人互動，直稱讚其可以作24小時的無人倉儲管理，應用潛力無限，實在太厲害太神奇了！CNN稱讚PECOLA很適合銀髮族居家生活，媒體NEXLEVEL MAGAZINE說iStimUweaR非常實用，完全符合大會強調數位健康應用的趨勢。

在Digital Health (數位健康)領域包含「PECOLA樂齡陪伴機器人」，就像家具型的陪伴管家；「複合式智能穿戴系統」是穿著走的疼痛舒緩好幫手；「智慧睡眠科技」，免穿戴裝置就可減緩呼吸中止症狀；「GenkiCam嬰兒照護用嵌入式深度學習相機」是新手父母的育兒神器。在AI & Robotics (智慧機器人)領域有「雲端遊戲模式」，手遊免下載還更高速更安全；「行動式手臂機器人系統」可輔助人類生活及輕工業的服務應用；「驅控模組機械手臂」小小大力士可舉本體一半重量；「機器人觸覺感測」可讓人機協作更安全。還有Display Tech(顯示器)的「Micro LED 顯示屏」，開啟視覺饗宴極大化。

▲神奇相機偵測嬰兒吐奶！9大AI智慧技術　工研院搶灘CES 2020。（圖／工研院提供）

▲「PECOLA樂齡陪伴機器人」，可運用環境智能(Ambient Intelligence)技術關懷獨居長者。

PECOLA樂齡陪伴機器人 家具型的陪伴管家

工研院打造「PECOLA樂齡陪伴機器人」，運用環境智能(Ambient Intelligence)技術關懷獨居長者，並彙集資訊給子女，達到長輩與子女間找話題、建溝通等目的。其功能包括運用深度學習技術偵測跌倒事件，主動撥號給子女建立雙向視訊，提升居家安全；透過影像辨識技術分析獨居老人飲食菜色，比對進食前後餐點差異歸納飲食概況；可用WiFi訊號偵測睡眠期間呼吸率，觀察老人睡眠與生理狀況。上述生理資訊皆會彙整成報表傳送到子女手機，一目了然掌握長者之睡眠、飲食、情緒、活動力等生活起居相關資料。

▲神奇相機偵測嬰兒吐奶！9大AI智慧技術　工研院搶灘CES 2020。（圖／工研院提供）

▲透過低功率的WiFi設備，偵測到睡眠者停止呼吸時，床下的呼吸偵測裝置會對枕下充氣墊充氣。

智慧睡眠科技 減緩呼吸中止

觀察現有呼吸量測儀器多為接觸式設備，工研院提出一套在睡眠期間減緩呼吸中止的技術，透過低功率的WiFi設備，使用者躺在床上無需配帶任何接觸式/穿戴式裝置，並將充氣墊放置於枕頭下方，在偵測到睡眠者停止呼吸時，床下的呼吸偵測裝置會對枕下充氣墊充氣，讓頭部輕微移動解決呼吸道阻塞，讓睡眠者恢復呼吸。目前技術已通過人體六大睡眠姿勢的檢測，呼吸正確率已達99%，已與國內知名睡眠中心合作。

GenkiCam嬰兒照護用嵌入式深度學習相機 新手父母的育兒神器

工研院打造GenkiCam（元氣相機）嬰兒照護用嵌入式深度學習相機，是一款人工智慧物聯網（AIoT）相機，能偵測嬰兒口鼻遮蔽及吐奶等危險事件，協助新手父母，同時陪伴寶寶一起健康成長。GenkiCam以50萬張以上的人臉圖像，運用人工智慧，以高效率DNN演算法進行AI模型的訓練，發展人工智慧物聯網相機的技術，能辨別嬰兒表情與行為，偵測嬰兒口鼻遮蔽及吐奶等危險情況，辨識率達95%以上；還能偵測嬰兒心率及呼吸頻率，並即時傳訊息給家長及照護人員。

▲神奇相機偵測嬰兒吐奶！9大AI智慧技術　工研院搶灘CES 2020。（圖／工研院提供）

▲工研院將於CES 2020展中展出「行動手臂式機器人系統」內建智慧定位導航模組與全系統相容機器人作業系統，可快速整合各式機器人軟體功能，使機器人具備更大作業活動範圍，可有效改善製造業跟服務業的人力問題

行動手臂式機器人系統 跨足室內生活與輕工業一把罩

「行動手臂式機器人系統」內建智慧定位導航模組與全系統相容機器人作業系統（Robot Operating System, ROS），打造成服務型機器人智慧整合平台，將移動性、感知、操縱、人機互動功能結合為單一機器人平台，可快速整合各式機器人軟體功能，使機器人具備更大作業活動範圍，在一般室內可輔助人類生活及輕工業的服務應用，可有效改善製造業跟服務業的人力問題。這台行動手臂式機器人將在CES現場走向人群與訪賓互動拍照，並擔任送禮大使的任務，吸睛度十足！

▲神奇相機偵測嬰兒吐奶！9大AI智慧技術　工研院搶灘CES 2020。（圖／工研院提供）

▲全球第一款直接將Micro LED晶粒移轉移到PCB載板的「Ｍicro LED顯示模組」，能以模組的方式拼接成任意大小的顯示面板，並以更精緻的畫面呈現，提供絕佳的視覺感受。

Ｍicro LED顯示模組－全球第一款直接以Micro LED晶粒移到PCB載板的顯示屏

Micro LED因具高解析度、高色彩飽和度、輕薄和可彎曲等優勢，被視為新世代顯示技術主流，但由於Micro LED晶粒非常脆弱，加上PCB載板的翹曲度非常高，因此如何將Micro LED轉移至PCB載板上，而不會使晶粒損壞，是最具挑戰的考驗。工研院成功開發出全球第一款直接以Micro LED晶粒轉移到PCB載板的Ｍicro LED顯示屏，此顯示屏具解析度480 x 480 畫素（pixel）、並實現色光三原色（RGB）全彩，晶粒間距小於700微米、LED晶粒尺寸小於100微米，以更精緻的畫面呈現，提供絕佳的視覺感受，並能以模組的方式拼接成任意大小的顯示面板，不僅適用於室內顯示看板、電視牆，更可用於電競螢幕/車載螢幕等高技術門檻的利基市場，降低研發和維修成本，加速台灣Micro LED產業進展。

消費性電子展CES已成為所有領域創新產品的全球舞台，今年展出領域包括AI人工智慧、5G、車輛技術、AR / VR，到機器人技術。根據CES統計，有接近半數約48%的參展者希望在此建立戰略夥伴關係，或拓展市場。因此，工研院也預計在美國時間1月7日開展當天與美國宏遠、宏碁旗下子公司愛普瑞舉辦簽約儀式，串聯數位電子供應鏈，搶攻全球數位運動科技商機。工研院此次於CES 2020的攤位位於25650 South Hall 2, LVCC (Taiwan Excellence)，工研院在CES 2020展上的亮點請參考https://www.youtube.com/watch?v=rY7VGJxHUi4

►2020愛你愛你

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