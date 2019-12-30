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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

台灣每人平均有2.5張保單　保單健檢靠大數據小幫手秒懂缺口

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▲計算，理財，記帳，消費，財務。（圖／pixabay）

▲壽險公司推出創新服務，以大數據的方式分析保單狀況，協助保戶適時調整保險規劃。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

又到了一年的尾聲，不少上班族已在等領年終獎金，壽險公司紛紛推出以大數據分析保單的服務，同時也提醒，不少人對自己所擁有的壽險保障一知半解，容易出現保險配置集中於特定或單一保障的狀況，無法轉嫁未來可能發生的各式風險，因此建議保單也要定期健檢、適時調整保險規劃。

有些人搞不清楚自身的保單內容，或覺得保單條款太複雜而看不懂，甚至認為繳錢就什麼都可以理賠，因此國壽人壽建議，可依據廣度和深度檢視保單，才能夠打造最完整的保障防護網，其中「廣度」是保障範圍，包括購買的保障種類、醫療保障能否應對疾病或意外等，都是必須要考慮的面向；「深度」則是保障額度多寡，保險金是否足以因應支出或照顧家人、保障年期為定期或終身等。

儘管各家保險公司的保單都可以透過健檢系統進行大數據保障分析，不過國泰人壽指出，透過客製化需求分析與智能推薦來建構自身保障，運用分類表、開發出尋「保」圖等簡單易懂的方式，搭配專業認證的業務員解說，讓保戶對自身保障一目了然。

國泰人壽強調，若有保單健診或保險諮詢的需求，只要上網就可免費預約專業顧問解答，如同是「保險版Uber」，民眾可以透過業務員專長領域與所在地區，最快不用1分鐘就能成功媒合適合的保險業務員。

富邦人壽則推出「健檢百保箱」系統，具備「三好」特色，首先是保障圖表視覺化好清楚；再者是壽險保障、意外保障、醫療保障、長照保障、養老保障等5大保障缺口好判斷；第三為可選擇加入於其他壽險公司投保的保單，完整檢視好彈性，讓業務員可針對保戶的保障缺口對應其需求，協助檢視保障並給予規劃建議。

根據統計，平均每位國人握有超過2.5張壽險保單。富邦人壽總經理陳俊伴表示，國人投保後普遍習慣將保單「收得好好」，直到風險來臨那刻才會再把保單拿出來仔細查看，但這樣往往會讓自己暴露於風險之中，原因在於保險保障須隨民眾年齡的推進，因應各不同人生階段適時調整與補強。

至於未來保障可以如何預先思考，富邦人壽建議，民眾可以從「健檢百保箱」保單健檢報告中的保障金額、保障範圍（給付項目）與投保資料等項目檢視當下保障狀況，藉由依年份計算出的「全生涯保險利益表」，有助於通盤思考人生規劃。

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