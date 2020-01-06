「統一是叛國」林靜儀發言令人擔心　鄉親挺傅崐萁贏回中華民國

▲早起運動的鄉親向傅崐萁表達心聲，同時表示力挺傅崐萁贏回中華民國。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮6號立法委員候選人傅崐萁5日一早在美崙山、中山路中正路口拜票，支持者展現熱情，真誠道出力挺的心聲，期許傅崐萁為中華民國背水一戰，拼出花蓮未來希望，贏回中華民國。

5日清晨六點，天色微亮，傅崐萁一大早來到美崙山，在縣議員吳東昇夫婦、代表陳惠卿、里長莊萬來等人陪同，向晨運的鄉親們問候請安，誠摰懇託花蓮鄉親的支持，共同為兒孫幸福來打拼。

傅崐萁等人沿著美麗的大草原，由南往北方向的步道拜票，到底後轉向東道路徑再沿著緩坡山上步道折返，往南向前行，途經天行健桌羽球協會、山頂平台等處，前後路程約五公里長。

「縣長~好！」在樹林間鐵桿上拉筋運動的姐姐、媽媽們，見到傅崐萁現身眼前，與大家一起做運動，大家滿臉欣喜。有的鄉親主動問好，有的熱情握手致意，有的豎起大姆指為傅縣長加油。

退休多年黃姓校長向傅崐萁說，前不久，民進黨團強行通過反滲透法。最近，前蔡英文陣營發言人林靜儀接受德國之音訪問，宣稱支持統一就是叛國、用中華民國是不得已、台獨是民進黨一貫主張等語。看到民進黨做法和論調，怎不擔心中華民國和台灣的出路呢？

支持者拿著帽子請前縣長簽名留念，眾多親鄉還告訴傅崐萁：「請您一定要堅持到底，不必理會無情的抹黑和網路霸凌，因為鄉親的眼睛是雪亮的，會全力支持肯為花蓮做事、為民眾服務19年的花蓮終身志工」。

▲傅崐萁晚間在花蓮市中山路、中正路口拜票，全力為韓國瑜、張善政催票。

下午，傅崐萁在花蓮市走訪國字頭等各里，晚上，在花蓮市中山路、中正路口拜票，全力為韓國瑜、張善政催票。支持者高喊：韓國瑜凍蒜、傅崐萁凍蒜。

對於鄉親深懷憂慮也有相同的感受，傅崐萁指出，2020是重要關鍵時刻，如果民進黨蔡 英文連任，立法院過半，台灣將會是怎樣？值得台灣民眾深思。這是中華民國背水一戰，全力支持2號韓國瑜。

傅崐萁再次強調，希望大家集中力量，票投韓國瑜、張善政、傅崐萁，下架民進黨蔡英文、蕭美琴，才能翻轉政權，贏回中華民國，為花蓮帶來希望，打通國道六號、環島高速公路網，造福台灣人民。

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