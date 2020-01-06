「終極催票武器」韓冰站台救選情？　李佳芬正面回應：那只是大家的期待

圖、文／鏡週刊

國民黨候選人韓國瑜與妻子李佳芬合辦的「維多利亞雙語中小學」被爆低薪徵才，近日在報紙上刊登徵聘「宿舍輔導老師」，薪資介於2萬3800元至3萬元之間，但上班時數竟高達16小時。對此，李佳芬今（6日）替國民黨立委候選人林金結站台時，首度做出回應，表示不可能低薪聘僱，並痛罵「我都覺得回答這個問題很沒營養」。

據網友爆料，韓國瑜夫婦合辦的維多利亞學校近日急徵「宿舍輔導老師」，最高薪資僅有3萬，單日工時卻長達16小時，引發網友爭論，狂酸韓國瑜夫婦「原來3萬就是發大財」、「慘……跪族學校」、「這樣人民才有錢啊，熬夜爆肝熬出來的低薪」。

李佳芬今早陪同國民黨立委掃街拜票，對於低薪話題表示不想多談，李佳芬說「我覺得黑喔，ㄒㄩ要有一個程度，你想想看一個學校的老師，薪水只有2萬3有可能嗎？請問各位你們的薪水2萬3，你要不要來上班？這個用膝蓋想也知道，不要用大腦想，我都覺得回答這個問題很沒營養」。

對於外界盛傳韓國瑜可能本週四（9日）現身凱道造勢會場，請出最終「催票祕密武器」女兒韓冰站台救選情，李佳芬則尷尬地表示「沒有沒有，那個只是大家的期待，目前沒有規劃」。



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