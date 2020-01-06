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違反規定？韓國瑜「未申請」在故宮發言　指教南院未來發展

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▲▼韓國瑜參訪故宮,參訪結束後發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜參訪故宮，在未申請情況下於正館門外發表談話，被質疑是否違反相關規定。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜今（6）日在故宮前院長周功鑫陪同下，參訪故宮北院，但在未提前申請的情況下，於正館門外向媒體發表談話，提及對故宮南院的建議、文化政策的願景，遭到外界質疑是否違反「館院內不得從事競選活動」等相關規定。據故宮表示，昨（5）日晚間才突然接獲韓國瑜參訪消息，而故宮皆有張貼行政中立標語。

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韓國瑜參訪故宮北院後，於正館門外向媒體發表談話，同時有數名支持者於場外揮舞國旗高聲大喊「韓國瑜、凍蒜！」遭到現場人員制止，韓國瑜也立刻拱手向選民說「在故宮拜託拜託⋯」示意支持者安靜。

▲▼韓國瑜參訪故宮,參訪結束後發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜參訪故宮後，拜託高喊「凍蒜」的支持者們保持安靜。（圖／記者李毓康攝）

據了解，韓國瑜此行是自行購票入場參觀，場外談話提及政策願景，也未向館方申請，而故宮是昨（5）日晚間才突然接獲韓國瑜參訪消息，但韓團隊並未提前申請從事相關競選活動。

故宮副院長黃永泰出面說明，故宮在許多入口處都有張貼行政中立相關標語，「在未申請下，院區內不得從事任何競選活動」，館方也會制止，但韓國瑜此行到底算不算競選活動？他表示自己「難以評斷回應」，要由相關單位來認定。

▲▼故宮副院長黃永泰，舉出故宮行政中立標語。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮副院長黃永泰舉出故宮「行政中立」標語。（圖／記者林育綾攝）

韓國瑜在談話中表示，日前國政說明會，在文化這塊一直沒有特別凸顯強調，「是覺得特別重要」，此次特別到故宮參觀中國文化幾千年傳遞下來的珍貴寶藏；也特別要向各界報告說明，未來在台灣的文化政策、相關教育，各方面要特別特別重視。

他也提及「故宮南院」在經營上一直有參訪人數不足的問題，跟南部多半是「農業環境」有關，因此也特別向周前院長請教、交換意見，未來他打算在南台灣「文化再造城鎮」，將文化、教育、休閒、娛樂等相關產業衝刺起來，讓南故宮能越來越多人參觀。

不過黃永泰回應，故宮南院去年參訪人數已超過105萬，是歷來新高，在這些年努力衝刺下有如此好成績，是非常可喜之事；故宮也會持續努力讓國人更喜歡南院。

至於韓國瑜說南台灣是「農業」城鎮關係，讓南院人氣不足，將在南台灣以「文化再造」方式衝人氣，黃永泰認為「這跟農業應該沒有直接關係」，他表示文化是大家所共同的、一脈相傳的，而讓南北平衡、文化平權一直是故宮的目標。

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