曾密謀潑漆港藝人何韻詩　統促黨主委涉「圍標」5中、小學遭起訴

▲ 胡志偉日前從何韻詩後方偷襲潑淋紅漆，因又因涉嫌圍標被起訴。（圖／資料照）



記者陳豐德／新北報導

中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉，涉嫌在9月29日台港大遊行中，戴著面罩、安全帽，從何韻詩後方偷襲潑淋紅漆，北院裁定20萬元交保，不料案件才在偵辦當中，胡又因為涉嫌圍標新北市中小學的消防工程案，被新北地檢署依照違反政府採購案起訴。

胡志偉除了是中華統一促進黨自忠黨部主委外，同樣是大陳島鄉情文化促進會理事長，及鴻輝防災實業、維保消防工程的實際負責人。檢方調查，胡為了取得新北市5個中小學的消防設備標案，2016年至2017年間，將大陳、鴻輝、維保相互搭配參加標案，最後順利標得3件。

檢方調查時，鴻輝以及維保的負責人分別表示，自己只是名義上的負責人，標案都是胡男負責處理，以為沒有問題才會掛名，而胡男也承認投標及投標金額都是他負責，檢方認定胡男犯行，依照5次違反政府採購法將他以及大陳、鴻輝、維保公司起訴，並聲請簡易判決，2家公司的名義負責人則獲得不起訴處分。

胡志偉還涉嫌在2019年9月29日台港大遊行中，戴著面罩、安全帽，從何韻詩後方偷襲潑淋紅漆，胡隨後就遭警方逮捕，再根據胡手機中影片，發現胡在犯案前，曾在自己的「大陳消防安全有限公司」開行前會議，現場約10人熱烈討論潑漆分工，最後被法院裁定20萬元交保，案件仍在審理當中。

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