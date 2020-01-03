救難女英雄精準判斷...帶隊走「烘爐地山」！12小時內搜救完畢

▲黑鷹失事不到12小時就搜救完畢，多虧「高山活地圖」陳秋霞。圖為傷者陳映竹被救出。（圖／ETtoday記者攝）

記者錢玉紘／綜合報導

空軍UH-60M黑鷹直升機昨日上午在新北及宜蘭「桶後溪谷」迫降，第一任務就是盡快救人，幸好昨日的搜救行動中有「台灣高山活地圖」之稱的登山達人陳秋霞引導，她建議搜救人員從「烘爐地山」進去救人，2個半小時就抵達失事現場，不到12小時結束搜救。

據《聯合報》報導，原本宜蘭縣消防局的搜救人員打算沿著桶後溪上山，但消防局課員陳秋霞判斷，應該要從「烘爐地山」進去，才能縮短抵達救災地點的時間。縣消防局通知搜救大隊於上午10點多在「渭水之丘」集結，而陳秋霞身上沒有帶重裝備，走在隊伍最前面。

她提到，當時第一時間收到的搜救定位點是烘爐地山左側，他們大約中午趕到那邊，但沒有看到，後來接獲修正，選擇從山坡下方往上切，這時也聽到山區傳來求救哨音，聽到聲音後一直往前，硬開路上去，烘爐地山的東側偏南發現墜機她與另一名藍姓搜救人員最早抵達現場。

由於山區下午就開始起濃霧，氣溫下降很快，搜救人員擔心傷者會失溫，在傍晚就將五名生還者救下山送醫，晚間9點多，最後一具遺體運下山，搜救任務不到12小時就結束。

陳秋霞自幼喜歡爬山，在30幾年前就征服台灣百岳，還挑戰過喜瑪拉雅山、非洲吉利馬札羅山、印度喀拉崑崙山脈等，被稱為「台灣高山活地圖」。宜蘭縣消防局長徐松奕表示，只要有陳秋霞帶上山，就難人員心中就多份安心，陳秋霞多次參與高山救難，是登山界及救難界的「女英雄」。