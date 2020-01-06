iPhone 6S同步傳LINE「當1秒」！一問證實lag災情　網驚：一代神機不行了嗎

▲iPhone 6s。（圖／記者洪聖壹攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站曾報導《貴還是要買！安卓轉戰iPhone「用過回不去」 網曝效能有差：i6現在還活跳跳》，雖然iPhone總比其他品牌貴，但不少人認為iOS系統很穩定，用了4年效能還是很好，有人的i6甚至還在服役中。不過2日卻傳出6S使用LINE似乎會lag，另外還有電量消耗太快的問題，讓網友直呼「一代神機要不行了嗎？」

一位男網友2日在PTT的iOS板上發問問題「6S使用LINE會lag」，文中表示，「大家好，小弟我傳line的時候只要對方也傳訊息，我的手機會直接當機，大概要1秒我的6S才會有反應」，還有打開LINE的時候，如果有新訊息，就會當機1秒，接著才會跑訊息出來。他透露自己的i6之前有重灌過，「但只有一開始不會當，但之後還是一樣的狀況，有人跟我一樣嗎？QQ」。

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▲有網友說，6s開LINE會lag。（示意圖／記者范家宏攝）

看到貼文後，就有苦主現身，「6s使用者，不會當機，但開LINE會慢兩三秒，而且有些貼圖要先按別的，再回去按原本的，才能用，而且最近有時玩遊戲或看ptt會閃退@@」、「6s果斷換11pro路過」、「6S ios13 正常欸！重開要等個1-3秒而已」、「+1 一樣問題」、「6s升ios13超級噴電，現在出門都要帶尿袋。」

就有人認為是軟體更新的問題，「6s+1，這幾次系統更新才出現，13剛出的時候正常」、「我也會，ios 13.3，我是有時候聊天室左上角回上一頁的鍵會失靈」、「我的還停在12.0，看了大家的留言，還是不要升級了」、「6s ios12.4 沒這問題」、「LINE這種東西順順的正常就不用一直更新，越新越有事。」

其他網友則是紛紛留言，「記憶體不足了吧？現在app都是巨獸」、「長遠來看，其實還是建議6s夥伴們升到ios 13，畢竟還是順，軟體支援也久一點」、「一代神機要不行了嗎」、「這麼多人的不行了喔？我的還可以，換完電池感覺還能撐很久」、「要嘛升系統要嘛換電池，我10.3.3 SE是一年換一顆電池解封印，換有品質保證的副廠即可。」

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