年假請5休16天…他好奇「真有人敢嗎？」　勇者曝光爽假：再請4天去歐洲

▲網友好奇，真的有人敢請5天放16天年假嗎。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

月底就是農曆春節，本站日前曾報導《長達半個月！春節「爽休16天」攻略曝 高CP值排休一次看》，如果1月20至22日、30至31日都請假，將前後2組的週六和週日併起來，總共就有半個月、長達16天的休假日。不過就有網友問「春節真的有人請5天放16天嗎？」好奇難道老闆真的會同意，話題引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「春節真的有人請5天放16天嗎？」貼出連續假期請假攻略表，上面從元旦到雙十節都能請小假換長假。原PO在文中好奇問「這次春節，如果請5天可以放16天，老闆真的會同意？有沒有人真的請5天放半個月的？」

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▲2020休假攻略 。（圖／翻攝自行政院人事行政總處、記者製圖）

看到貼文後，就有人表示，「有啊！我一個同學在台塑工作就這樣」、「年後要離職的當然可以這樣請啊」、「同事請3天放12天假，要放16天也不會怎樣」、「怎會沒有？剛開工沒事的一大堆」、「已請，前後再多請4天，去歐洲爽玩20天」、「真有人以為放長假公司會倒，快笑死」、「比較有制度的公司都會有代理人機制吧？」

有網友則說這樣不見得是好事，「在公司可有可無的人才能放16天不知道是好還是壞」、「會同意，表示你也不太重要，好慘」、「請這沒啥意思啊！到處都塞」、「聰明的才不放年節假。」不過也有人認為，「請特休是自己的權利，不要那麼奴好不好」、「有時候反而是位高權重越能放這種長假，底下小螺絲還不敢請勒，自己的事沒人做，回來就準備處理山積的業務。」

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