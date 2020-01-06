為你的AirPods充電盒選個表情圖案！蘋果免費提供客製化鐫刻　30多款表情符號任你選

▲AirPods （Pro）客製化鐫刻服務新增「表情符號」選項。（圖／取自Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果去年推出AirPods 2，提供客戶在充電盒上的免費客製化鐫刻服務。現在再度提供了一個新選項，提供30多款的表情符號，免費提供客製化鐫刻，讓消費者擁有一副獨一無二的AirPods （Pro）。

蘋果官網表示，現在開始新增了表情符號的新個性化鐫刻選項。消費者在官網選購AirPods（Pro）時會出現「免額外付費的個人化鐫刻服務」的選項，如此一來就可以自己添加個性化的文字或符號，打造獨一無二的專屬AirPods （Pro）。

但也不是所有的表情符號都可以選擇的，蘋果只提供了30多種選項，其中包括笑臉、愛心、獨角獸、幽靈、貓、外星人…等等，添加在個性化的蘋果產品上顯得趣味十足。不過經記者實測，目前英文文字與表情符號似乎不能同時存在。

▲透過蘋果官網可選擇客製化內容，包含26字母與30多款表情符號。（圖／擷取自Apple官網）

目前許多地區如美國、加拿大、英國、日本、澳洲…等等，包含台灣在內，大多數的國家或地區已經開放透過官網添加這項客制化功能。且除了AirPods Pro，客戶選購AirPods 2也可以做免費鐫刻。

不過，值得注意的是，消費者只能透過在蘋果官網購買產品，才能選擇這個專屬的客製化服務。一般實體商店或者其他網路通路，並沒有提供此項服務。



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