小孩讀國中！一問志願…親戚嘆「當YouTuber就好啦」　他驚：時代不一樣了

▲原PO說親戚小孩都想當YouTuber。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

年底就是農曆春節，不少人陸續開始跟親朋好友約時間聚會。有網友表示，他開始跟親戚聯絡過年聚餐的事，聽到親戚抱怨讀國中的小孩，說明明基測快到了、希望孩子認真唸書，但問以後要做什麼，小孩都回「當YouTuber就好啦！」讓他忍不住嘆時代不一樣了，「現在小孩的志願都是當YouTuber！？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「現在小孩的志願都是當YouTuber！？」文中表示，因為接近過年，所以他開始跟親戚聯絡過年聚餐的事，結果聽到親戚抱怨，小孩讀國中、基測快到了，希望孩子可以認真唸書，但問小朋友以後要做什麼，親戚小孩卻都回「當YouTuber就好啦！」

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原PO聽了也相當震驚，「當YouTuber真的這麼好賺嗎？想當年小時候寫作文『我的志願』，大部份同學都寫說『老師、工程師、醫生、護理師』等等」，忍不住嘆「時代不一樣了。」

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▲YouTuber是現在很多小孩嚮往的職業。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，網友也紛紛留言，大嘆小朋友想法太天真，「沒有梗根本就沒人點，也沒人看，太小看這個網路行銷了」、「同樣的梗有人可以做出20萬的點閱，有人連2000都很掙扎，能紅也必須有運氣」、「大概是以前小孩想當偶像的概念」、「簡單說YT只是讓你有機會曝光，沒料沒內容不討喜一樣沒用」、「幫他申請帳號讓他嘗試啊！觀眾只有2位數時夢就會醒了。」

還有國中老師現身回覆，「我是國中老師，幾年前孩子的志願都是去韓國當藝人，現在的孩子志願真的已經是YouTuber了，連講話辭不達意像周董一樣含糊的人都每天說要拍片。」

也有人提出YouTuber光鮮亮麗的一面，說小孩難免嚮往，「廣告收入，還有廠商業配代言你說呢」、「小時候有志願很好啊」、「可能覺得拍個開箱或吃飯影片就有人點閱」、「要當YouTuber不難，難的是如何維持穩定產出，點閱率下降後怎麼辦、酸民攻擊、拍片壓力、面對爭議問題」、「YouTuber跟明星基本上是同性質的東西，會有人因為運氣而當紅，所以小孩子會想當不意外」、「人家敷衍親戚的話不用太認真。」

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