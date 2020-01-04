看完電影葉問散場有彩蛋　1個打10個！阿伯影廳「比劃拳腳」結局…out！

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市一名阿伯在看完電影《葉問4》之後，竟然在影城大廳大鬧，不只對其他來觀賞電影的民眾碎碎念之外，還對騷擾影城員工，整個過程被錄了下來，放到臉書知名社團《爆料公社》當中，引發網友討論，警方前往了解之後，才發現事實真相。

▲高雄一名阿伯看完功夫片，太融入電影情節在大廳碎碎念引起旁人驚嚇。（圖／記者許宥孺翻攝《爆料公社》）

發生的地點是在高雄市位在十全路上投的一間連鎖知名影城，當時民眾錄下影片後，放到《爆料公社》說，3日晚間22時左右有阿伯來鬧，雖然當時警方並沒有接獲報案，不過事後前往了解發現原來是一名老阿伯在當天晚間20時前去該影城購買20時10分左右放映電影《葉問4》，就在22時散場後，這名阿伯疑似融入電影情節，於該影院售票大廳碎碎念、自言自語，引起影城女員工驚嚇，遂去電影城自聘保全處理，後經影城男員工及保全前來勸導後離去，並無滋事鬧事情事，烏龍一場。

▲高雄一名阿伯看完功夫片，太融入電影情節在大廳碎碎念引起旁人驚嚇。（圖／記者許宥孺翻攝《爆料公社》）

▲高雄一名阿伯看完功夫片，太融入電影情節在大廳碎碎念引起旁人驚嚇。（圖／記者許宥孺翻攝《爆料公社》）

不過網友討論熱烈，有人說：「未看先猜一定是看了葉問，突然收到了天啟」、「這應該要叫葉問來處理一下」，不過也有部分留言「是在講天語嗎」、「聽不懂」。