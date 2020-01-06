明道哥欠千萬賭債！手機留「不想活了」　勒斃妻兒再上吊…檢8日下午解剖

▲明道哥哥山林中輕生，檢方6日赴一殯相驗。（合成圖／記者林敬旻、黃彥傑攝）

記者陳韻如／台北報導

藝人明道哥哥林男5日下午疑似不堪龐大債務壓力，帶著妻兒到內湖安泰街輕生，一家3口陳屍山林。檢方6日赴一殯相驗，初步判定林男為上吊身亡，而其妻而則是被勒斃，檢方另外也將現場有飲用過的寶特瓶液體送驗，以釐清林男是否先對妻兒下藥，再動手勒斃的可能性，此外，也排定8日下午2點進行解剖釐清死因。

據悉，林男嗜賭，在外欠下大筆債務，也時常藉著弟弟明道的光環四處借錢，還因此連累明道，甚至有債主直接跑到明道活動現場討債，讓明道還曾感嘆哥哥就像是顆「不定時炸彈」。

▲明道哥哥最後身影曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

然而，5日下午，有民眾步行前往安泰街福德宮後山區時，赫然發現坡道處有一對母子倒臥在地，上前一探已無鼻息，再抬頭時，赫見林男以繩索吊掛在竹林中，嚇得急忙報警處理。

警方獲報趕抵現場，發現林男曾傳訊給朋友稱，「我不想活了」，隨後就被發現陳屍山林。警方推測，林妻與兒子皆遭到林男以束帶勒殺，但窒息死亡的過程中卻未見痛苦掙扎、抵抗跡象，因此懷疑母子2人生前可能遭人下藥迷昏，且現場雖未發現遺書，但路旁遺留一瓶礦泉水。

▲明道哥內湖輕生，檢察官到一殯報驗並排定8日下午解剖釐清死因。（圖／記者黃彥傑攝）

檢方6日上午前往一殯相驗3人遺體，初判3人死亡時間約是在4日下午至5日凌晨，但死亡的先後順序還有待釐清。此外，該遺留在旁的礦泉水也已送北檢化驗，也已排定8日下午2時進行解剖，以釐清詳細死因。

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