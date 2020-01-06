　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

明道哥欠千萬賭債！手機留「不想活了」　勒斃妻兒再上吊…檢8日下午解剖

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼內湖3屍，明道哥哥山林中輕生。（合成圖／記者林敬旻、黃彥傑攝）

▲明道哥哥山林中輕生，檢方6日赴一殯相驗。（合成圖／記者林敬旻、黃彥傑攝）

記者陳韻如／台北報導

藝人明道哥哥林男5日下午疑似不堪龐大債務壓力，帶著妻兒到內湖安泰街輕生，一家3口陳屍山林。檢方6日赴一殯相驗，初步判定林男為上吊身亡，而其妻而則是被勒斃，檢方另外也將現場有飲用過的寶特瓶液體送驗，以釐清林男是否先對妻兒下藥，再動手勒斃的可能性，此外，也排定8日下午2點進行解剖釐清死因。

據悉，林男嗜賭，在外欠下大筆債務，也時常藉著弟弟明道的光環四處借錢，還因此連累明道，甚至有債主直接跑到明道活動現場討債，讓明道還曾感嘆哥哥就像是顆「不定時炸彈」。

▲明道哥哥最後身影曝光！（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲明道哥哥最後身影曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

然而，5日下午，有民眾步行前往安泰街福德宮後山區時，赫然發現坡道處有一對母子倒臥在地，上前一探已無鼻息，再抬頭時，赫見林男以繩索吊掛在竹林中，嚇得急忙報警處理。

警方獲報趕抵現場，發現林男曾傳訊給朋友稱，「我不想活了」，隨後就被發現陳屍山林。警方推測，林妻與兒子皆遭到林男以束帶勒殺，但窒息死亡的過程中卻未見痛苦掙扎、抵抗跡象，因此懷疑母子2人生前可能遭人下藥迷昏，且現場雖未發現遺書，但路旁遺留一瓶礦泉水。

▲▼明道哥內湖3屍，檢察官到一殯報驗。（圖／記者黃彥傑攝）

▲明道哥內湖輕生，檢察官到一殯報驗並排定8日下午解剖釐清死因。（圖／記者黃彥傑攝）

檢方6日上午前往一殯相驗3人遺體，初判3人死亡時間約是在4日下午至5日凌晨，但死亡的先後順序還有待釐清。此外，該遺留在旁的礦泉水也已送北檢化驗，也已排定8日下午2時進行解剖，以釐清詳細死因。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

明道哥哥「最後身影曝光」！　案發前23小時「3貼載妻兒」騎車上山

蘇花改6日正式通車！蘇貞昌「這不是結束」：還有很多階段，我們要繼續完成

打靶不甩軍令！副連長怒：槍交給我　二兵放腹部挑釁…同梯看不下去拿鋼盔海K

ET快訊
蔡依林開唱「台下一堆大咖」　網看到林志穎老婆驚：怎麼有2個林
全家199福袋開箱！他見滿滿洋芋片哭了…網抽「800元贈品」
快訊／嘉義發生規模4.7地震　最大震度4級
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警送還遺失畢業證書　母一見又喜又悲：兒已去世，臨終前交代護貝...

明道哥哥3屍案相驗　家屬殯儀館淚崩！法醫確認「妻兒遭勒殺」

4年輕弟爽開名車！住信義區高級飯店…警破門見這幕　一查1年金流達「5.56億」

選前「斷水流」！中檢偵破4水房　5年洗錢830億破紀錄

陳學聖遭誣指「喬國賠」反告王浩宇　檢不起訴：可受公評

「8冬建設空空招持電影爆米香」招牌高掛　宜蘭綠營檢送資料提告

明道哥欠千萬賭債！手機留「不想活了」　勒斃妻兒再上吊…檢8日下午解剖

惡劣騙術曝...正妹「徵打字員1000字/400元」！大學生秒匯款求職　詐款突破1億

女大生遭下藥FM2！前台大醫院員工乘機舔乳猥褻　北檢補償她15萬

南方澳漁船偷排廢油惡臭沖天！網友怒譙：靠海吃飯還不珍惜

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

台中浮誇丼飯！韓式炸雞堆超高 半隻烤雞鋪飯上竟然3百元有找

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

韓國瑜背心經、當菩薩面發誓　「不作威作福，只為民做牛做馬」

看女生「漂亮小腿」成績倒退 韓國瑜自曝唸放牛班原因

警送還遺失畢業證書　母一見又喜又悲：兒已去世，臨終前交代護貝...

明道哥哥3屍案相驗　家屬殯儀館淚崩！法醫確認「妻兒遭勒殺」

4年輕弟爽開名車！住信義區高級飯店…警破門見這幕　一查1年金流達「5.56億」

選前「斷水流」！中檢偵破4水房　5年洗錢830億破紀錄

陳學聖遭誣指「喬國賠」反告王浩宇　檢不起訴：可受公評

「8冬建設空空招持電影爆米香」招牌高掛　宜蘭綠營檢送資料提告

明道哥欠千萬賭債！手機留「不想活了」　勒斃妻兒再上吊…檢8日下午解剖

惡劣騙術曝...正妹「徵打字員1000字/400元」！大學生秒匯款求職　詐款突破1億

女大生遭下藥FM2！前台大醫院員工乘機舔乳猥褻　北檢補償她15萬

南方澳漁船偷排廢油惡臭沖天！網友怒譙：靠海吃飯還不珍惜

空污高峰期對策！搬出空氣清淨機阻止「流感、PM2.5、甲醛」在家肆虐

連撞4車引擎蓋「倒Ｖ字型」凹陷　駕駛：不知道怎麼撞上去的

1塊鏡子3種視角　Aston Martin「新後視鏡技術」將可全球通用

雙美膠原蛋白稱霸中國大陸市佔　董座林齊國喊今年目標成長15%

對浪貓說「有緣早上幫你」牠卻不見　隔幾天空降家裡2樓逼收編

金球獎內幕／小布、前妻「座位就在隔壁」故意的！驚爆雙方簽署同意　

警送還遺失畢業證書　母一見又喜又悲：兒已去世，臨終前交代護貝...

吳秉叡拚連任…合體蔡英文造勢「吸3萬支持者」！　馬英九陪陳明義隔空較勁

不願送走12強美國隊外野頂級潛力　天使先發交易卡關

攜「玩具槍」辦登機手續！泰籍男被控「無牌藏槍」...今獲保釋禁離港

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

明道胞兄輕生　親家姊：曾勸妹別嫁

明道胞兄勒斃妻兒後自盡　生前與友人對話曝

即／世新大學工人遭夾！卡1、2樓間身體扭曲慘死

男星胞兄帶走妻兒後輕生　體被發現還有餘溫

明道哥「最後身影曝光」！3貼騎車上山

堂變態殺人魔！前員工殘殺老闆娘母子

明道胞兄妻兒無防禦性傷勢　恐遭下藥迷昏後殺害

哥一家3口陳屍山林！明道曾嘆：債像無底洞

沈一鳴努力練粗脖子　老長官哭了

含冤下葬寸草不生　阿公突起乩預言破案日

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警連開2槍請求支援

更多熱門

相關新聞

前眾議員疑東京灣輕生　推特曾預告…

前眾議員疑東京灣輕生　推特曾預告…

日本前眾議員三宅雪子驚傳跳水輕生，日本警方2日在東京灣附近發現她的遺體，目前仍在調查輕生原因。

明道哥「最後身影曝光」！3貼騎車上山

明道哥「最後身影曝光」！3貼騎車上山

明道親哥輕生帶兒陪葬　男童就讀學校難過

明道親哥輕生帶兒陪葬　男童就讀學校難過

明道哥勒殺妻兒再輕生！家屬神情哀戚

明道哥勒殺妻兒再輕生！家屬神情哀戚

明道胞兄輕生　親家姊：曾勸妹別嫁

明道胞兄輕生　親家姊：曾勸妹別嫁

關鍵字：

明道哥哥債務輕生

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 金球獎 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

蔡英文執政害負債！遊覽車運將吐苦水

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

連續16天！麥當勞3大夯品通通買一送一

蔡依林大膽掀裙「看我胯下」　阿信呆住：我ㄎㄧㄤ了！

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

他2年來只射出「透明液體」傻眼！醫：這麻煩了

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

明道拖11年閃兵「為了家計」　幫哥哥還債無底洞

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

明道胞兄輕生　親家姊：曾勸妹別嫁

明道親哥陳屍山區！陳喬恩發聲：請別打擾他

名嘴傻眼：韓國瑜根本是魔神仔

更多

最夯影音

更多
韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！
蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面