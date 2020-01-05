「阿嬤還在客廳屍骨未寒」　她突昏倒幾年後意外發現：嬤疼憨孫拉我回來

▲原PO說，阿嬤在火化之後，「也來讓我知道，祂在另外一個世界過得很好，祂是真的很不放心我。」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

「我本來是想要朝那個亮光走去…」一名女網友分享她在阿嬤過世時無預警倒下，幾年後照心電圖，意外發現自己原來心肌梗塞過，心臟受損了，「那一次我沒有走成功，應該就是……阿嬤疼憨孫吧！所以把我拉回來了。」她說，人的生命有限請善待身邊的人，「不要像我一樣子欲養而親不待，那真的不是遺憾兩個字可以道盡的…」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，十幾年前，醫師說阿嬤情況很不樂觀了，要家屬做好心裡準備；所以他們決定帶阿嬤回家，在所有子孫的陪伴下，阿嬤嚥下了最後一口氣。

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原PO表示，此時，家族成員因錢發生口角，大小聲、辱罵聲不斷，「阿嬤的大體還在客廳，屍骨未寒。眼見此情此景，我非常的憤怒、傷心，走到大門口，想離開這個令人抓狂的現場，突然無預警的…我倒下去了。」

▼原PO指出，她那次昏倒，「阿嬤疼憨孫吧！所以把我拉回來了。」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



「所以我相信人在極端悲傷憤怒的時候，心臟真的會不堪負荷。」原PO回憶，「從小到大，這是我第一次昏倒。在我閉著雙眼的時候，我看到遠方有亮光，我本來是想要朝那個亮光走去，不知為何我清醒了，清醒的時候心臟非常的疼痛，痛了好幾天。」

原PO說，其實阿嬤要走前三個月，「祂就已經來我夢裡告別了。祂火化之後，也來讓我知道，祂在另外一個世界過得很好，祂是真的很不放心我。」

原PO表示，她在阿嬤往生後幾年，到醫院檢測是否為高血壓患者時，做了心電圖意外發現，「我原來心肌梗塞過，心臟受損了。我細細回想應該就是在阿嬤喪禮上，我倒下來的那一次吧。那一次我沒有走成功，應該就是……阿嬤疼憨孫吧！所以把我拉回來了。」

原PO感嘆，人的生命真的有限，請善待身邊的人，這輩子短短，下輩子也不一定能再見，「不要像我一樣……子欲養而親不待，那真的不是遺憾兩個字可以道盡的…這是我曾經的經歷，這是我的（心）傷，這也是我的成長，唯有苦痛才能淬鍊心靈。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！