　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「阿嬤還在客廳屍骨未寒」　她突昏倒幾年後意外發現：嬤疼憨孫拉我回來

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲長輩，阿嬤，手（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO說，阿嬤在火化之後，「也來讓我知道，祂在另外一個世界過得很好，祂是真的很不放心我。」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

「我本來是想要朝那個亮光走去…」一名女網友分享她在阿嬤過世時無預警倒下，幾年後照心電圖，意外發現自己原來心肌梗塞過，心臟受損了，「那一次我沒有走成功，應該就是……阿嬤疼憨孫吧！所以把我拉回來了。」她說，人的生命有限請善待身邊的人，「不要像我一樣子欲養而親不待，那真的不是遺憾兩個字可以道盡的…」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，十幾年前，醫師說阿嬤情況很不樂觀了，要家屬做好心裡準備；所以他們決定帶阿嬤回家，在所有子孫的陪伴下，阿嬤嚥下了最後一口氣。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，此時，家族成員因錢發生口角，大小聲、辱罵聲不斷，「阿嬤的大體還在客廳，屍骨未寒。眼見此情此景，我非常的憤怒、傷心，走到大門口，想離開這個令人抓狂的現場，突然無預警的…我倒下去了。」

▼原PO指出，她那次昏倒，「阿嬤疼憨孫吧！所以把我拉回來了。」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼ 祖孫,孫子,孫女,阿嬤 。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

「所以我相信人在極端悲傷憤怒的時候，心臟真的會不堪負荷。」原PO回憶，「從小到大，這是我第一次昏倒。在我閉著雙眼的時候，我看到遠方有亮光，我本來是想要朝那個亮光走去，不知為何我清醒了，清醒的時候心臟非常的疼痛，痛了好幾天。」

原PO說，其實阿嬤要走前三個月，「祂就已經來我夢裡告別了。祂火化之後，也來讓我知道，祂在另外一個世界過得很好，祂是真的很不放心我。」

原PO表示，她在阿嬤往生後幾年，到醫院檢測是否為高血壓患者時，做了心電圖意外發現，「我原來心肌梗塞過，心臟受損了。我細細回想應該就是在阿嬤喪禮上，我倒下來的那一次吧。那一次我沒有走成功，應該就是……阿嬤疼憨孫吧！所以把我拉回來了。」

原PO感嘆，人的生命真的有限，請善待身邊的人，這輩子短短，下輩子也不一定能再見，「不要像我一樣……子欲養而親不待，那真的不是遺憾兩個字可以道盡的…這是我曾經的經歷，這是我的（心）傷，這也是我的成長，唯有苦痛才能淬鍊心靈。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
爸不在家！兒好奇「按4樓對講機」回頭對媽大喊：有人跟我說喂
3千公尺只花13分10秒！台大男憶「服役時遇到沈一鳴將軍」給
影片曝！國道貨車追撞自小客「母死子重傷」　肇事駕駛：尾燈暗又
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網大推涮乃葉好吃！他好奇一問　老饕秒曝本體「咖哩飯」：晚餐時段才有

「阿嬤還在客廳屍骨未寒」　她突昏倒幾年後意外發現：嬤疼憨孫拉我回來

不用電、火！利用廢棄資材萃取精油　專家研發香氛時空膠囊DIY

環球科大台北學生慘爆...被騙去雲林上課　教育部證實違法招生

消費黑鷹失事！　苦苓點名3人「良心被狗吃」

「立中柱到底有什麼障礙？」　150cc女騎士怒：自私鬼硬要斜插靠別人車

回世新談網紅行銷術　狄志偉：平時累積更勝於突發創意

3千公尺只花13分10秒！台大男憶「我服役時遇到的沈一鳴將軍」給完美評價

鼓山好市多停車場「天降甘霖」！顧客牽車濕身　網笑：冷靜一下的概念

駕駛喊「95加滿」丟下1000元開走　古意工讀生倒貼700沒錢吃飯：算了

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

蔡英文替沈一鳴等8殉職將士點燈 家屬悲傷痛哭...她不捨獻上擁抱

可愛蔡依林上線！　甜喊台下「腦公」：要來一片吐司嗎？

小資族必學！基酒+易入手副材料　調酒師教你自製高CP「居家調酒」

網大推涮乃葉好吃！他好奇一問　老饕秒曝本體「咖哩飯」：晚餐時段才有

「阿嬤還在客廳屍骨未寒」　她突昏倒幾年後意外發現：嬤疼憨孫拉我回來

不用電、火！利用廢棄資材萃取精油　專家研發香氛時空膠囊DIY

環球科大台北學生慘爆...被騙去雲林上課　教育部證實違法招生

消費黑鷹失事！　苦苓點名3人「良心被狗吃」

「立中柱到底有什麼障礙？」　150cc女騎士怒：自私鬼硬要斜插靠別人車

回世新談網紅行銷術　狄志偉：平時累積更勝於突發創意

3千公尺只花13分10秒！台大男憶「我服役時遇到的沈一鳴將軍」給完美評價

鼓山好市多停車場「天降甘霖」！顧客牽車濕身　網笑：冷靜一下的概念

駕駛喊「95加滿」丟下1000元開走　古意工讀生倒貼700沒錢吃飯：算了

摩鐵性侵大8歲前女友　渣男索8萬逼她買斷嘿咻影片

UA看好劉致榮未來　簽下品牌首位旅外球員

美麗大同工學院同學一日志工　西班牙人旅台獻愛照護毛寶貝

好貴的88秒！湯瑪斯碰裁判被趕出場　還罰款2萬5美元

跨越4個NBA世代　飛人卡特用灌籃寫歷史

奢華度假去！烏來「馥蘭朵酒店」春節泡湯客估比去年多3成

醉男對警動粗辱罵出庭裝傻　一句「殺警察」露餡判拘45天

36000公里高度成功定點！東方紅五號衛星公用平台首飛成功

乳癌發生率降70%！「神奇醬」風靡全中美洲...特製食譜曝

伊朗誓言報復美國！　挑中「最脆弱咽喉點」荷莫茲海峽恐打擊全球

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

駕駛喊「95加滿」丟下1000突開走　工讀生倒貼700元

強冷空氣將到　「變天轉雨大降溫、最凍11度時間曝」

假裝「遠房親戚」沒錢認往生父親

北大新宿舍票選　「是在哈樓」奪冠

台大男憶「我服役時遇到的沈一鳴將軍」

蘇花改全線通車！小車、大車上路攻略

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

早餐店三明治賺不多！他問為何還要做　內行解答

每小時最多120顆！流星雨周六大爆發

張國煒：為何將領全坐同架直升機

好市多停車場「天降甘霖」　網笑：冷靜一下

託友買二手車「行動蟑螂基地」出土

冷氣團發威「極度低溫8℃」　下波冷氣團報到時間曝

更多熱門

相關新聞

萬華嬤上課徵司機！順路載多賺4500

萬華嬤上課徵司機！順路載多賺4500

台北萬華一名老奶奶平日會去照服機構上課，由於之前專門接送的人沒有了，所以晚輩上網徵順路司機，從萬華載老人家到頂溪捷運站，每次短短30分鐘，21天就能加減賺進4500塊錢。

阿嬤怕牠冷！狗孫被包成白色肉粽

阿嬤怕牠冷！狗孫被包成白色肉粽

母抱厚棉被蹲路邊等兒　警送回家驚：已往生火化

母抱厚棉被蹲路邊等兒　警送回家驚：已往生火化

午夜場電影！放映部驚「這場好多人」　大家聽完都傻了

午夜場電影！放映部驚「這場好多人」　大家聽完都傻了

阿嬤騙我呷洨！清純妹吃下「白色物體」崩潰

阿嬤騙我呷洨！清純妹吃下「白色物體」崩潰

關鍵字：

靈異公社阿嬤心肌梗塞

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡依林透視馬甲「胸前只貼膠帶」...捆繩床戰台下全瘋了

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警連開2槍請求支援

MOMO公開戀愛首露面　微笑無發言！

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

TWICE金唱片表演都在飄移！MOMO摔倒敬業爬起

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

大溝溪秘境變身「420坪花海勝地」

工程師父早逝！「眷村學霸」單親沈一鳴捨建中從軍

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

飛官開F-15突昏迷　11秒無人操作

駕駛喊「95加滿」丟下1000突開走　工讀生倒貼700元

國3車禍　貨車撞轎車一死一重傷

日月潭爆異象！民憂地震前兆　農委會回應了

強冷空氣將到　「變天轉雨大降溫、最凍11度時間曝」

更多

最夯影音

更多
蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」
跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面