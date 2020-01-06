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新買千萬賓利被撞毀！37歲「醫美CEO車主」怒打擦撞駕駛GG了

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記者董美琪／綜合報導

一輛Toyota Altis黃姓駕駛因不小心擦撞千萬賓利，賓利37歲黃姓車主（台北市一家醫美診所CEO）不爽下車，一怒揮手打肇事駕駛的頭，還踹對方腹部。Toyota Altis駕駛指控，他道歉後賓利車主卻嗆他賠不起並動手，因此提告。新北地院日前依傷害罪判賓利車主徒刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

據了解，賓利車主名叫黃捷，是台北東區知名醫美診所CEO，去年2月7日他駕賓利行經中和路段時，遭對向黃男駕國產車撞上，立刻下車飆罵「我車多少錢？你是賠得起嗎！」黃男聽完頻頻低頭道歉，但黃捷怒氣未消，不僅出拳痛毆對方，狂罵三字經，還在警方面前踹人，不斷咆哮「把我的車撞成這樣」、「你是怎麼開車的？」

▼千萬賓利遭國產轎車撞上後，又被騎士撞上。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

▲▼千萬賓利遭國產轎車撞上後，又因「消光黑」被機車騎士撞上。（圖／記者陳豐德翻攝）

挨打的黃男控訴，黃捷下車後脾氣相當火爆，一開口就狂飆髒話，接著還兩度掄拳毆打；事後警方到場處理時，黃捷怒氣仍然未消，不顧警方在場，仍是繼續揮拳、踹腳打人。黃捷事後被控傷害，遭依傷害罪嫌送辦。

「我一時沒有注意，真的很對不起！」黃男深深一鞠躬表示歉意，他說，雖是自己有錯在先，但對黃捷的粗暴舉動仍無法釋懷。黃男姐姐表示，由於父親兩度中風，自己也失業，家中經濟頓失來源，弟弟為了扛起家計，一人兼職打2份工，不但在賣場上班，閒暇之餘還擔任外送員，實在是因過於疲累，當天開車時才會恍神肇禍。

在等待拖車的3小時內，還有機車騎士看熱鬧又撞上受損的賓利。黃捷氣得事後在臉書打卡PO文痛批員警，「X！現在的警察是有仇富情結嗎？老子大過年的被逆向車撞翻一圈，結果你他O不先看清楚，竟問我是怎麼開車的？」

黃捷表示，「肇事者不用打悲情牌，說因爲自己要照顧父親跟姐姐，所以要打兩份工，如果真的要說自己多孝順可憐，然後努力工作的話，那我可以跟你們說，我父親死的時候，我連最後一面都沒看到，因為我在工作。」

而他也表示，「大年初三，你撞我的車，下車先稱你恍神，後來又改口說你在撿手機，就只因爲你開車玩手機，就因這樣的理由，你就把我的車撞成這樣子。」

▲▼千萬賓利遭國產轎車撞上後，又因「消光黑」被機車騎士撞上。（圖／記者陳豐德翻攝）

黃捷接著說，「今天如果我沒有試著閃避，那今天在醫院躺著的人不就是我了。你姐姐懷孕沒有工作，這種事也敢拿出來講，難道你姐夫也沒工作嗎？如果你真的是孝子，那應該更謹慎的開車回家過新年，而不是邊開車邊玩手機。」

根據自由報導，雖然黃捷否認打人，但監視器畫面戳破他的說法，新北地院因此認為黃捷因與告訴人發生行車糾紛，出手打人實屬不該，加上至今未與被害人和解，因此判刑2月得易科罰金，可上訴。

其實，黃捷2016年也曾因為愛車「瑪莎拉蒂」遭3名來台旅遊的美國屁孩「尿灌油箱」，登上媒體版面，無奈肇事3人事發當天已離境，最後求償無門。

消光黑」被機車騎士撞上。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼千萬賓利遭國產轎車撞上後，又因「消光黑」被機車騎士撞上。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼千萬賓利遭撞！醫美CEO控國產車主不賠：你真的很丟姓黃的臉。（圖／翻攝黃捷臉書）

千萬賓利遭撞！　醫美CEO控國產車主不賠：你真的很丟姓黃的臉。（圖／翻攝黃捷臉書）

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