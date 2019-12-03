中年男失業欠債想不開　吞30顆安眠藥昏迷！家人報警救回

▲謝姓男子在車上服藥尋短，所幸警方及時尋回送醫 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

內湖警方11月26日下午近4時接獲新北市警察局110轉報，有民眾報案指稱「接收到朋友因積欠債務，在外駕車吞食30顆安眠藥想要自殺」訊息，警員獲報後立即動員人力展開搜索，並將這名吞藥尋短男子協助送醫治療。

▲謝姓男子在車上服藥尋短，所幸警方及時尋回送醫 。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警分局譚美派出所警員當時接獲新北市警局110專線轉報自殺救護案件，值班洪姓警員獲報後動員所內所有警力外出協尋，後來警方在內湖區民權東路6段、上灣公園附近巷弄發現已吞食安眠藥自殺的謝姓民眾（40歲），躺在車上已經昏迷失去意識。

警方找到人後在緊急通知台北市政府消防局救護車到場，將他送往內湖三軍總醫院治療，並通知謝姓當事人家屬趕赴醫院照護；家屬表示，謝男因中年失業經濟拮据、外加近來積欠債務才會想不開輕生，還好警方積極找到人，救回一命。

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