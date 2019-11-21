內湖好市多「黑色購物節」恐塞爆　內湖警交通疏導範圍大公開

▲好市多賣場將推黑色購物節活動，恐造成人車擁擠警方提前規畫疏導勤務。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

內湖區美式量販店「好市多」將於11月25日至12月1日舉行「黑色購物節」活動，內湖警方因應大量購物人、車潮，規劃相關交通疏導措施；警方呼籲民眾前往購物盡量搭乘大眾運輸工具，並依工作人員引導依序入場，警方強調若民眾在公設人行道排隊入店、或者臨時路邊違停都會依法告發。警方會增派警力全面加強告發驅離、若有阻擾交通動線一律拖吊。「停車場滿場」違停排隊車流一定驅離，呼籲民眾要注意以免遭罰。

▲內湖警方規劃賣場周遭交通疏導範圍。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖分局說明，上述活動時間，民眾前往購物儘量搭乘大眾運輸工具，並依賣場工作人員引導依序進入，警方提醒民眾不得有於公設人行道排隊入店購物以免擾民。

警方也呼籲開車購物駕駛人遵守現場工作人員、義交人員指揮及相關疏導、管制。警方屆時將增派警力加強上開周邊道路交通疏導及全面舉發、驅離、拖吊等相關交通違規行為，俾利有效疏導周邊道路車流。

另外警方業會針對「好市多」停車場入口規劃專責警力，全力驅離因停車場滿場時違規排隊之車輛，以維交通順暢。內湖警方公佈針對「黑色購物節」好市多賣場活動交通疏導規劃，籲請民眾配合：

一、加強交通疏導範圍：舊宗路1段、民權東路6段、民善街及新湖三路。

二、交通疏導管制時間：自108年11月25日起至12月1日止(每日8時至22時)。

三、周邊道路加強交通疏導地點如下：

（一）舊宗路1段與民權東路6段口。

（二）舊宗路1段268號「好市多」停車場入口及正大門前。

（三）舊宗路1段與新湖三路口。

（四）新湖三路與民善街口。

（五）民善街沿線。

（六）民善街與民權東路6段口。

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