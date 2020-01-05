網友嗆韓國瑜「屎魚嘴」想丟炸彈遭送辦　警秀數據駁斥：絕無辦藍不辦綠

▲刑事局長黃明昭5日親上火線說明警方打假，處理選舉爭議絕無辦藍不辦綠的問題。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

總統大選即將來臨，針對部分媒體指責警方查假消息「辦藍不辦綠」，刑事局5日特地大動作澄清，特地公佈一名黃姓網友日前在臉書留言恐嚇國民黨總統候選人韓國瑜：「噁，看到這張屎魚嘴，真想丟炸彈」，遭高雄市警方以為恐嚇危害候選人罪名移送法辦。

刑事局指出：警方受理網路黃姓網友帳號在去年12月9日臉書留言「噁，看到這張屎魚嘴，真想丟炸彈」言論，警方認為網友言論已涉及恐嚇危害總統候選人韓先生之安全，高雄市警察局分析該不理性網友帳號資料，日前查出留言者真實身分，於今年1月3日約談涉嫌人到案並將移送法辦。

另外關於總統副總統選舉期間，部分媒體認為警方查緝假消息、或偵辦候選人提告案件有「辦藍不辦綠」的偏頗行為，甚至批警察為執政者服務、打擊異己言論；刑事局秀出數據澄清：為維護選舉公平性，候選人只要提告或反映假訊息等資訊，警察機關定會不分黨派受理偵辦，刑事局偵察科統計：從108年1月1日起至109年1月4日止，偵辦網路爭議假訊息案件涉政治人物計有287件。

其中網友散播對國民黨政治人物不實假訊息案件計有91件，約佔警方受理案件量的1/3，偵辦後共移送55件，其中對國民黨總統侯選人韓國瑜之網路恐嚇、不實訊息案也有48件，目前警方完成調查移送29件，顯示全台警察機關並無辦藍不辦綠情事。近期部分媒體之報導顕然別有用心，警方只能無奈澄清。

警方強調：警政署歷年來均加強查察賄選、選舉賭盤及影響選舉不公之假訊息偵辦，鼓勵警界同仁全力投入維護選舉公平性祭出績效考核評比，考核主官責任行之有年，卻遭部分媒體報導混淆成警方高層藉此干預基層打假，嚴重曲解警察機關依法調查公正坐為，刑事局鄭重澄清並呼籲媒體還給警方應有的尊嚴。

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