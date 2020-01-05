柯志恩造勢大會合體韓國瑜！吳達偉揪親友團掃街　羅致政找陳菊助陣晚會

▲新北市立委第6選區候選人羅致政（左）。（圖／翻攝自Facebook／羅致政粉絲團）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020大選在即，候選人紛紛加緊腳步。國民黨柯志恩日前在浮洲後援會成立大會上舉辦青菜義賣，也對黑鷹失事意外表達哀思，今天將合體韓國瑜辦造勢大會。民進黨羅致政則是取消4號後埔造勢會，今天將在埔墘造勢合體秘書長陳菊。民眾黨吳達偉則是出動親友團到保安市場掃街，接著跑到捐血中心，揪大家一起挽袖救血液庫存。

新北立委第7選區（板橋東區61里）候選人柯志恩4號下午在臉書發文，說原定舉辦浮洲後援會成立大會，「因黑鷹墜機不幸，開場時全體先表達對罹難將士表達哀思。同時舉青菜義賣，鼓勵大家以銅板價做愛心，將賣菜所得全捐給創世基金會。」晚上則參加了選前黃金周之夜，以過去曾擔任主持人的經驗，跟年輕人分享要勇敢追夢。

▲柯志恩和韓國瑜合照。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

柯志恩今天則是要跟韓國瑜合體舉辦造勢大會，「韓國瑜告訴我，他畢業於板橋國小、海山國中，他非常高興回到成長的地方，板橋有他最深、最快樂的回憶」，選前黃金周的周日下午，韓國瑜特地到板橋，打算為柯志恩站台輔選。

候選人吳達偉一早打卡在樹林濟安宮，「早安，保安市場，今天出動親友團來幫忙啦」，並貼出親友團一行人聲勢浩大的自拍照，看起來相當熱鬧。下午他則PO出捐血自拍照，並揪民眾前往捐血，「目前全台平均血液庫存量6.3天，安全庫存偏低，加上下週選舉、農曆年會影響血量，距離10天以上的安全庫存還有2.4萬袋缺口。」

▲吳達偉出動親友團。（圖／翻攝自Facebook／吳達偉Z9 板橋立委候選人）

候選人羅致政則在3號下午貼文報告「活化國有土地，致政再現成績！」說浮洲大觀路二段某巷相當狹窄，又有圍牆矗立，讓汽車、垃圾車轉彎有困難，「經過致政團隊的會勘、與營建署及市府積極協調，去年年底終於拆除了這道圍牆！」另外打算將圍牆內的部分國有土地，規劃成公有機車停車格。

3號晚上，羅致政則是提醒市民「公費流感疫苗第三階段開打！」「提醒各位鄉親，1月1日起只要年滿50歲以上都可以免費施打流感疫苗！」「今年的疫苗加強，全面由三價升級為四價，保護力大提升！讓政府一起守護各位家人的安全。」而日前4號的後埔造勢晚會雖然因為黑鷹失事取消，5號他將在埔墘辦造勢晚會，拚選前最後衝刺，將合體陳菊、徐國勇等人。